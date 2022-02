La trasformazione di Jasmine Carrisi in diva del cinema è per molti straordinaria. Labbra carnose ed un look disordinato per essere al top.

I fan della giovanissima artista canora, influencer e figlia d’arte, Jasmine Carrisi, si sono innamorati del suo nuovo look. Una scelta portata avanti in maniera del tutto originale, per la ventunenne nata sotto il segno dei Gemelli. E in occasione, ad inizio 2022, della giornata che dovrebbe essere interamente dedicata agli innamorati.

L’ex giurata di “The Voice Senior” non è del tutto d’accordo con le dinamiche di questo San Valentino. E intende giocare, divertita, su Instagram. Nelle sue storie infatti, di qualche ora fa, sono apparsi alcuni riferimenti all’amore verso se stessi, piuttosto che in quello sognante, e talvolta illusorio, verso un partner “impeccabile”. Da “Valentine Day“, dunque, l’escalation in palette rosa muterà in “Valentine Bag“. Una scelta di certo ironica, ma soprattutto, a quanto pare, ben accolta dal pubblico di sue ammiratrici.

“Un po’ Rita Hayworth” Jasmine Carrisi da urlo: messy hair e décolleté in primo piano

“Messy Hair” in primo piano questa mattina per Jasmine. Make-up rigorosamente al naturale ed occhi azzurri su tinta arancione. Il bellissimo scatto, apparso sul suo profilo soltanto tre ore fa, ha stregato il suo ingente seguito, totalizzando ben oltre 1500 apprezzamenti.

“Un po’ Rita Hayworth“, suggerirà un ammiratore di Jasmine dopo aver visualizzato il contenuto in rete. Il riferimento, d’onore, all’inimitabile carisma alla stella hollywoodiana anni ’50 si rivelerà di certo come il più inatteso, quanto il più gradito.

Ma la standing ovation non finirà qui. La bionda chioma della figlia d’arte è ormai soltanto un ricordo. Eppure l’attenzione verterà altrove. “Drop la tua skincare su TikTok please“, scriverà più tardi un’altra sua fan interessata alla sua beauty routine dagli ottimi risultati.

“Presto“, risponderà con gentilezza Jasmine. Confermandosi, agli occhi dei suoi 104mila follower ed in attesa del suddetto video illustrativo, come una giovane donna pronta ad abbracciare l’importanza di tematiche attuali. La più importante di tutte? Saper coltivare “al top” l’amore per se stessi.