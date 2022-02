L’ultima posa di Mikaela Neaze Silva rivela un segreto inedito. Nel frattempo, lo stacco in rosa shocking, conquista i suoi follower.

La modella di origini russe, Mikaela Neaze Silva, ha voluto presentare quest’oggi, 14 febbraio, in maniera inedita la sua nuova immagine. Celebre al vasto pubblico della penisola italiana per aver partecipato nel ruolo di velina, con durata quadriennale, allo storico tg satirico di “Striscia La Notizia“. Ora, l’agile ballerina e simpatica intrattenitrice del piccolo schermo, sembrerebbe voler seguire un nuovo percorso artistico.

Dopo essersi cimentata al meglio nel ruolo di co-conduttrice nella passata edizione di “Paperissima Sprint“, al fianco della sua ex collega Shaila Gatta, l’ospite fissa di “Tiki Taka – La repubblica del pallone” è stata finalmente confermata, con gioia dal suo pubblico, per questa stagione alla moda 2022. Ma vediamo adesso di scoprire, più nei dettagli, di cosa si tratta.

“Qual’è il tuo segreto?” Mikaela Neaze Silva lo stacco di gambe è fulminante in rosa shocking – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Illegale per San Valentino” Carolina Stramare in pelle: curve devastanti in primo piano – FOTO

“Happy Valentine’s Day” Con un augurio romantico a 360° l’ex velina apre le porte, in mattinata, ai suoi 167mila follower. I suoi scatti, con cadenza settimanale, mostrano al suo seguito un lato di lei sempre diverso. Dopo la tenuta in verde, stavolta Mikaela decide di portare avanti, in primis, un’acconciatura che rivelerà con interezza il suo volto.

Un look in rosa shocking elegante e da bambolina. Firmato questa volta dall’atelier Moschino. Le sue fattezze ricordano, per alcuni dettagli della mise en place, l’iconica immagine della meravigliosa attrice di origini belga, Audrey Hepburn. Una parentesi devota all’alta moda, dunque, quella di Mikaela. E contaminata in questo caso da un’irresistibile correlazione con la celebre pellicola “Colazione Da Tiffany“.

Tra qualche mese, fra l’altro, sarà possibile assistere al debutto nelle sale del film realizzato da Luca Guadagnino, e dedicato alla vita della star holliwoodiana. Taylor Russell e Timothée Chalamet faranno le veci dei suoi protagonisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Conoscete il papà di Sangiovanni? È il numero uno, con un lavoro molto in vista

“Un sogno bellissimo“, ma: “qual’è il tuo segreto?” oserà un fan tra i commenti. Che nel frattempo la ballerina abbia dunque deciso d’ispirarsi proprio a tale evento cinematografico? Non è da escludere. Ad ogni modo, il risultato, si dimostra “favoloso“.