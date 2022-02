Quarantadue candeline per Elisabetta Gregoraci, la FOTO con lui è virale

Per Elisabetta Gregoraci i festeggiamenti non finiscono più, su Instagram spuntano altre foto del compleanno: chi c’è con lei?

Continuano i festeggiamenti per Elisabetta Gregoraci che qualche giorno fa ha compiuto quarantadue anni. La showgirl e conduttrice ha pubblicato alcune foto dell’evento.

Molto attiva sui social, per Elisabetta Gregoraci i follower sono la sua seconda famiglia ed è per questo che non perde occasione di condividere molti momenti delle sue giornate. Le foto del suo compleanno sono già diventate virali e i festeggiamenti sembrano proprio non voler finire.

Elisabetta Gregoraci, la FOTO insieme a loro è la più bella

Dopo i primi festeggiamenti avvenuti a Montecarlo dove ha sfoggiato un look strepitoso, Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai insieme al suo ex marito Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco.

Per l’occasione l’ex gieffina ha indossato un vestito rosa, attillato che le ha messo in risalto le sue forme uniche. Spalle scoperte e scollatura da urlo, lo spacco è vertiginoso e ancora una volta la conduttrice è irresistibile.

Su Instagram è spuntata una foto della famiglia Briatore riunita. Nonostante l’imprenditore e la showgirl si sono separati da anni, non rinunciano a trascorrere del tempo insieme come se fossero ancora sposati.

Al “Grande Fratello Vip“, Elisabetta Gregoraci ha più volte ribadito che i due si sono lasciati ma hanno sempre cercato di mantenere un rapporto civile per il figlio Nathan.

Tanti, invece, pensano che tra i due ci sia ancora amore ed è per questo che la showgirl non ha più trovato un nuovo fidanzato, nonostante la sua giovane età.

Vacanze, cene, eventi, passeggiate, gioie e dolori, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore condividono proprio tutto e ancora oggi sono una delle coppie più amate dal pubblico italiano. I fan li supportano e sostengono in ogni situazione ed il seguito sui social cresce giorno dopo giorno.