Marica Pellegrinelli uguale a Michelle Hunziker: non immaginereste mai quello che accomuna le due donne. C’entrano Eros e Tomaso…

La splendida Marica Pellegrinelli, volto richiesto dai più importanti brand del mondo della moda, è salita alla ribalta soprattutto grazie alla relazione con Eros Ramazzotti. Quest’ultimo, suo marito dal 2014 al 2019, è anche il padre dei suoi due figli Raffaela Maria (2011) e Gabrio Tullio (2015).

La fine della loro relazione, ufficializzata ormai tre anni fa, non ha fortunatamente annullato il bene che il cantante e la modella hanno sempre ribadito di provare l’uno per l’altra. Anche con Michelle Hunziker, ex moglie di Eros, la Pellegrinelli ha sempre confermato di avere un ottimo rapporto.

In pochi, tuttavia, si sono accorti di un particolare dettaglio, che accomunerebbe di fatto le due donne. Marica e Michelle, inconsapevolmente, si sono ritrovate a vivere la medesima situazione: c’entrano Eros e Tomaso.

Marica Pellegrinelli uguale a Michelle, ecco cosa accomuna le due donne: non lo immaginereste mai

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Fermi tutti!”, attimi di terrore per Barbara D’Urso: volano parolacce in studio

Ciò che accomuna Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli è qualcosa su cui il pubblico non aveva mai riflettuto fino a ieri. A questo proposito, come le Instagram stories della modella hanno abbondantemente dimostrato, il San Valentino di Marica non si è svolto secondo quelle che erano le aspettative. Tramite uno scatto all’insegna dell’ironia, la Pellegrinelli ha lasciato intendere di aver trascorso la festa degli innamorati da sola.

Dopo la fine del matrimonio con Eros, di fatto, nessuno è più riuscito a conquistare il cuore della splendida modella. La medesima situazione, in questo stesso momento, la sta vivendo proprio Michelle Hunziker, ex di Tomaso Trussardi. Anche la conduttrice, che ha recentemente detto addio a suo marito, è a tutti gli effetti single.

Marica e Michelle, in maniera del tutto inaspettata, si sono ritrovate a vivere il San Valentino senza la compagnia di un partner al loro fianco. Le due, che in passato hanno amato lo stesso uomo, hanno inconsapevolmente condiviso anche questa situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Il concorrente non si sente bene: l’annuncio arriva fra le lacrime dei compagni

Indubbiamente, considerate le indiscusse qualità delle due bellissime donne, Michelle e Marica non tarderanno molto a trovare un compagno che possa fare al caso loro. I followers, che le amano incondizionatamente, sperano di vederle al più presto felici ed appagate.