Samira Lui si sposa? L’indizio sui social non lascia alcun dubbio – FOTO

Samira Lui si è sposata con Luigi Punzo? Su Instagram spuntano alcune foto del presunto matrimonio: la dedica del marito è speciale

Da tutti conosciuta come la professoressa di “L’eredità”, Samira Lui è la showgirl di Rai1 che ha conquistato milioni di fan con la sua bellezza e talento. Innamorata del suo lavoro e del suo compagno di vita Luigi Punzo, i due hanno deciso di sposarsi?

Samira e Luigi si sono conosciuti su un set e da lì non si sono più lasciati. Il compagno della professoressa di “L’Eredità” lavora come luxury concierge in un hotel. La coppia ha molti progetti da realizzare. Hanno anche collaborato insieme professionalmente e sui social sono spuntate delle foto che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta.

Samira Lui si sposa? La dedica del marito è virale – FOTO

Samira Lui e Luigi Punzo si sono ritrovati su un set come marito e moglie. Hanno indossato, infatti, degli abiti da sposi per uno shooting fotografico. Gli scatti pubblicati dal compagno sono diventati virali, per non parlare della dedica fatta alla sua fidanzata.

“Ecco qua l’abito lo hai indossato, le foto le abbiamo fatte…Secondo me stamm appost accussí”, ha scritto sotto al post Punzo. Il vestito da sposa di Samira è strepitoso e la rende ancora più irresistibile.

Fondoschiena scoperto e scollatura vertiginosa, un tacco a spillo e un make up unico. Per i fan la professoressa è pronta a fare il grande passo.

“Senza fiato siete bellissimi”, ha commentato qualcuno e poi ancora “Entro il 2022 facciamo quello ufficiale”, qualcun altro ha aggiunto: “Andate oltre”. La giovane coppia ha fatto colpo ed ora i fan non vedono l’ora di vederli sull’altare per il matrimonio vero. Per il momento non ci sono notizie al riguardo, ma quando c’è l’amore tutto è possibile.