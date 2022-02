Melita Toniolo annuncia l’inizio di giornata con una foto a mezzo busto che lascia tanto all’immaginazione. Una scollatura che manda in estasi il web.

Definita una delle donne più belle d’Italia, Melita Toniolo è sempre una garanzia. L’incantevole showgirl – ed oggi apprezzata influencer – è una donna che negli anni ha acquisito progressivamente fascino e non è un caso che la sua presenza su Instagram venga sempre onorata con commenti pieni di lieti attributi e complimenti.

Ma qual è il suo segreto? Beh, sono tanti a dire il vero ma il corpo celestiale ed anche essere sempre nel mood giusto sono certamente dei punti a suo favore. I suoi scatti sono vari e come un diario ne raccontano le diverse sfaccettature. Dai momenti dedicati alla famiglia a quelli professionali, come i numerosi shooting a cui prende parte molto spesso.

Melita Toniolo, bellissima ed appassionante visione mattutina: una gioia per gli occhi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Matrimonio a prima vista 8”, tensione emotiva all’altare: sembra un deja vu, successa la stessa cosa con Ghiselli-Soria

Melita Toniolo apre le porte di casa e dà inizio al suo giovedì in giallo, così come la canotta che indossa: striminzita, bellissima e super attillata. In poche parole, una gioia per gli occhi. Così infatti il web si perde dietro la sua promanante bellezza ed una presenza che suscita intense emozioni. Il segreto sta nella sua semplicità: un momento di pura vita quotidiana trasformato in ardente desiderio.

Uno sguardo magnetico, un viso parzialmente coperto dal ciuffo della sua ampia chioma che rende tutto più piccante con quel tocco di mistero che ne incrementa certamente l’effetto. I fans sono pazzi di lei, i commenti sono tantissimi e intrisi di amore ed una buona dose di seduzione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, il dettaglio incuriosisce. Colpo di scena inedito?

Molti scherzano adattando il detto giovedì gnocchi, alludendo alla sua incredibile presenza e qualcuno avrebbe percepito delle ulteriori abbondanze sospette sul décolleté. Insomma, la foto è stata particolarmente gradita. “Sei sempre una gran bella figliola” , un trionfo di apprezzamenti sotto uno scatto in cui la stessa appare molto naturale e truccata pochissimo.