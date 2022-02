La risposta senza filtri di Giovanna Civitillo alle pesanti critiche si abbatte sugli haters. La verità è pronta a venire a galla.

Ospite d’onore alla 72esima edizione del “Festival Di Sanremo”, la showgirl Giovanna Civitillo si è dimostrata finalmente pronta a rispondere a tono alle critiche rivoltele in seguito alle sue, ad oggi sempre più frequenti, apparizioni televisive.

Accolta cinque giorni fa a “La Vita In Diretta“, con uno speciale interamente a lei dedicato, la nota ballerina de “La Scossa” è stata invitata a partecipare anche al salottino pomeridiano di Serena Bortone. Conclusasi anche quest’ultima tappa, a “Oggi E’ Un Altro Giorno” nella giornata di ieri, mercoledì 16 febbraio, la nata sotto il segno della Vergine ha voluto mettere in chiaro la sua attuale situazione in un’esuberante intervista.

“Incapace e cicciona” la devastante reazione di Giovanna Civitillo. E’ un vero sabotaggio?

Dopo essersi fatta conoscere a fondo dal pubblico della penisola, e aver sciolto tutte le trame della sua ormai ventennale storia d’amore con lo showman Amadeus, Giovanna si è sbottonata senza mezzi termini. Guidata dalla storica penna di “Novella 2000“.

Nell’intervista la soubrette quarantaquattrenne, nativa di Vico Equense, ha messo nero su bianco il suo pensiero. “Mi infastidiva essere indicata come la ‘moglie di’“. La bella notizia? “Ora non più“, risponde lei stessa con fierezza. Difatti: “con buona pace degli haters che imbrattano i miei profili social di insulti. Quali: “raccomandata’“, e non solo, è orgogliosa di esserlo.

“Vorrebbero ferirmi“, aggiunge la soubrette. “Invece mi faccio sempre delle grandi risate, grazie a mio marito, che mi ha trasmesso la virtù dell’autoironia. E’ stato lui a rendermi impermeabile alla cattiveria. Osservare il modo in cui si lascia alle spalle critiche e ostilità e giudizi superficiali per me ha rappresentato una vera e propria scuola”.

“Oggi sono una donna indistruttibile“, ha dichiarato infine Giovanna. “E, anziché soffocarmi, la crudeltà che mi si stratifica addosso va a irrobustire la mia armatura. Un autentico auto-sabotaggio per gli odiatori“, dunque, e “le cui offese preferite, oltre a ‘raccomandata’, sono ‘brutta’, ‘incapace’ e ‘cicciona’”. Perciò, “forza Giovanna“, la sosterranno in molti. Nulla di cui preoccuparsi.