Stefano De Martino è senza peli sulla lingua. Ancora non c’è l’ufficialità ma forse lui un po’ ci spera. Parole che non lasciano dubbi

L’attenzione su Stefano De Martino non si è mai spenta. Il gossip lo ha sempre assediato, prima la storia con Emma, poi Belen tra andirivieni ed i riflettori che non si sono mai abbassati. Oggi più che mai, l’ex ballerino è braccato dai paparazzi che più volte, ormai, lo hanno beccato insieme alla sua ex moglie. Non parlano di ritorno di fiamma ma è evidente che ci sia eccome, soprattutto dopo il relax in Franciacorta.

Il settimanale Chi li ha immortalati in un resort tra spa e passeggiate in bicicletta. I due non si sbilanciano ma le immagini raccontano che l’intimità sia davvero ritornata e anche alla grande. I due, tra l’altro, sono impegnatissimi in tv. Belen con “Le Iene” e Stefano con “Stasera tutto è possibile”.

Stefano De Martino non esclude il ritorno: le sue parole

Belen non è mai uscita dal cuore di Stefano De Martino? Probabilmente sì, ma c’è da dire che l’ex ballerino prestato alla conduzione, al momento si sta concentrando molto sulla sua carriera. È all’apice del suo successo ed in casa Rai è molto stimato e richiesto.

Lo vedremo per otto puntate, ancora una volta, con “Stasera tutto è possibile”. La prima puntata è andata in onda martedì ed il pubblico come sempre ha risposto con calore, scegliendo una serata all’insegna della simpatia e del divertimento.

Affianco a lui due suoi colleghi ma ormai amici, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni che su Vanity Fair De Martino definisce “un comitato d’accoglienza”. Ma proprio al giornale ha rivelato qualcosa di importante per la sua carriera.

Se, seguendo le orme di Amadeus, serve ancora tempo per arrivare al Festival di Sanremo, specifica il papà di Santiago, non esclude un ritorno a casa. Il riferimento è al serale di “Amici” che l’anno scorso lo ha visto nelle vesti di giudice.

Ancora non c’è nulla di confermato ma Stefano non esclude la possibilità di un suo ritorno: “È una cosa che viene decisa a ridosso della partenza ma, in caso mi arrivasse la proposta, non potrei dire di no” ha ammesso.

E allora lui il messaggio alla sua cara Maria lo ha mandato, lei lo avrà recepito? Staremo a vedere se l’ex allievo si siederà, ancora una volta, sulla poltrona da giudice.