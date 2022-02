Belen Rodriguez, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha finalmente parlato un po’ di quello che è accaduto in questi ultimi mesi della sua vita

Belen Rodriguez, negli ultimi mesi, è stata al centro del gossip. Tutto è cominciato quando, dopo la nascita di sua figlia Luna Marì, i fans hanno notato una specie di allontanamento tra lei e Antonino. Dopo diverse settimane, è stato inevitabile trarre le conclusioni: i due, dopo essere diventati genitori, si sono subito lasciati.

Ma non è finita qua. Qualche settimana dopo, Belen è stata avvistata numerose volte in compagnia di Stefano De Martino. Niente di troppo compromettente ma la loro complicità è piuttosto evidente. La showgirl non aveva ancora avuto modo di parlare degli ultimi eventi, per questo Silvia Toffanin ha deciso di invitarla a Verissimo dove ha avuto modo di farle parlare della sua nuova esperienza con Le Iene e della sua situazione sentimentale.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? Tutta la verità

Silvia le ha chiesto come fa a gestire due figli che sono di due papà diversi e, Belen, ha fatto ironia sul fatto che si mette d’accordo per mandare via entrambi i figli durante gli stessi giorni per poter avere un po’ di tempo con se stessa. Poi ha aggiunto di essere fortunata perché sia Antonino che Stefano sono due bravi padri.

“Antonino è una brava persona. Ci ho creduto, io sono molto impulsiva e mi sono lanciata in questa cosa e mi sono fatta male” ha cominciato così Belen, per poi passare a quello di cui tutti stanno parlando in questo periodo in cui ci sono stati numerosi avvistamenti: il riavvicinamento con il suo ex marito. “Ora sono sola. Anche se… Stefano? Chi lo sa. Mi avete vista con lui? Non lo conosco“.

Dalle sue parole, traspare proprio una cosa in particolare: è molto probabile che lei e Stefano stiano riprovando a stare insieme ma che è ancora troppo presto per poterlo dire.