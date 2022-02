La talentuosa neo cantante italiana Ginevra Lamborghini è tornata a far parlare di sé con un post da infarto… si salvi chi può!

La bellissima sorella maggiore della famosa Elettra e nipote di Ferruccio ha mandato in tilt gli utenti che la seguono su Instagram: il suo ultimo post è come un fulmine a ciel sereno!

Nell’immagine Ginevra viene immortalata di spalle, con il volto girato a favore di fotocamera, mentre fissa l’obbiettivo ed assume un’espressione piuttosto seria e provocante: resisterle è impossibile!

Nella foto, scattata in un lussuoso hotel a Cortina D’Ampezzo, la Lamborghini indossa un bikini variopinto, che comprende una parte superiore ed un micro slip, che somiglia ad un filo di spago.

Non c’è dubbio: la magnifica influencer batte tutte a mani basse!

Siete pronti a vedere il post più esplosivo di Ginevra Lamborghini? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Ginevra Lamborghini, la pesca è in primo piano: temperatura alle stelle! – FOTO

Una cosa è certa: la meravigliosa responsabile della linea femminile nell’azienda di famiglia Tonino Lamborghini sa sempre come rendere felici i suoi fan!

Il focus degli utenti si concentra tutto sul suo posteriore da urlo: gli zoom si sono sprecati!

Il post è stato super apprezzato dai suoi seguaci ed ha ricevuto migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Lato B da cinema“; “Michelangelo Buonarroti approverebbe”; “Scolpita nel marmo” oppure “Stile, eleganza e personalità”.

Le foto della strepitosa ventinovenne italiana sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!

La popolarità di Ginevra Lamborghini cresce ogni giorno a vista d’occhio: oggi il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 61.000 followers.