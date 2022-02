Anna Falchi e la FOTO della domenica: tutto in primo piano, che meraviglia

Anna Falchi ha condiviso uno scatto che ha stregato tutti i suoi ammiratori: l’attrice è dotata di una bellezza formidabile.

Anna Falchi è un’attrice e conduttrice di grandissimo livello. La nativa di Tampere ha conquistato fin dagli esordi le persone con la sua bellezza illegale e con il suo corpo esplosivo. Soprattutto a cavallo degli anni Novanta e Duemila, la finlandese era considerata una sex symbol e non a caso era ricercatissima sia dalle aziende (per pubblicità) che dai registi.

Al momento, la Falchi sta conducendo ‘I fatti vostri’ insieme a Salvo Sottile su Rai 2 e sta condividendo contenuti mostruosi sui social network. Il suo account Instagram è seguitissimo e vanta ben 513mila followers (i numeri continuano a salire di giorno in giorno). In questa domenica di febbraio, la conduttrice ha catturato le attenzioni con un’immagine spettacolare.

Anna Falchi, tutto in primo piano: che meraviglia

Anna, questo pomeriggio, ha condiviso una foto che ha migliorato la domenica degli utenti del web. La Falchi piazza tutta la sua bellezza in primissimo piano: i suoi lineamenti sono favolosi, il suo sorriso è incantevole mentre le sue labbra sono da baciare. La scollatura è monumentale ma l’attrice e conduttrice taglia la foto proprio a livello del décolleté, aumentando il desiderio dei suoi followers.

“Il sorriso della domenica! buona giornata ai miei followers”, ha scritto in didascalia la finlandese aggiungendo anche un cuoricino. Pioggia di likes e di commenti per la Falchi: impossibile non complimentarsi con lei. “Bellissima Anna complimenti”, “Dolce Anna sei stupenda”, “Il sorriso che rende felice la domenica”, “Sei il top assoluto”, si legge. Qualche ammiratore, inoltre, ricorda tra i commenti l’appuntamento per questa sera: c’è in programma infatti la sfida tra Udinese e Lazio. La Falchi, infatti, è una super tifosa della squadra biancoceleste e ha regalato spesso scatti bollenti proprio dopo le vittorie dei capitolini.