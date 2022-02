Cecilia Rodriguez ha fatto sognare i fan mostrandosi in tutta la sua bellezza. La visione ha fatto subito il boom di like.

Curve sbalorditive, viso angelico, fascino travolgente. Cecilia Rodriguez non smette mai di stupire con la sua bellezza sublime, capace di far battere i cuori del pubblico. La 31enne è diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo come modella e showgirl.

La sorella di Belen ha preso parte a importanti format e collaborato con molti brand nel corso del tempo costellando traguardi e diventando amatissima dal pubblico. Da “L’Isola dei Famosi” ha preso poi parte al “Grande Fratello Vip” nel 2017 , esperienza in cui ha conosciuto il suo attuale compagno Ignazio Moser.

I due insieme formano una delle coppie più belle dello spettacolo, mostrandosi spesso affiatati sui social. Oltre ai successi sugli schermi ha conquistato infatti un grande seguito su Instagram: 4,5 milioni di follower, il suo feed è un sogno a occhi aperti in cui si mostra divina, scatenando le fantasie dei fan come è accaduto con l’ultimo contenuto condiviso.

Cecilia Rodriguez: sguardo penetrante fan nel delirio

“Bellissima”, “Quanto sei bella”, “La più bella in assoluto”, “Splendore”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento sotto all’ultimo post di Cecilia. Si tratta di un carosello mozzafiato in cui è ritratta stupenda.

In particolare a colpire il suo sguardo ipnotico e le sue labbra da sogno donando ai fan una visuale mozzafiato: indosso un completino sui toni del lilla, al look ha abbinato una borsetta color verde che ha conquistato subito il pubblico.

Il look raffinato è reso ancora più irresistibile dal fascino della showgirl: la sua frangetta e i suoi occhioni mossi hanno dato un tocco di sensualità all’outfit. Il panorama ha subito scatenato un boom di like e commenti a dimostrazione di come la sua bellezza mandi sempre letteralmente in estasi il pubblico.