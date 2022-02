A Firenze una giovane donna in stato interessante ha scoperto di esser incinta e ha temuto che il titolare non le garantisse più il posto di lavoro. Federica Granai è stata selezionata da “Voip Voice” e alla notizia della gravidanza le preoccupazioni non sono tardate.

Federica, giovane donna di 27 anni vive a Pisa e per colpa della Pandemia, che ha causato danni importanti nel settore lavorativo, era rimasta da diverso tempo senza un’occupazione. Dopo diverse ricerche ha finalmente trovato un’azienda che le ha proposto l’assunzione ma nel tempo stesso ha scoperto di essere incinta.

Federica per cinque anni è stata responsabile del servizio clienti per un’azienda di luce e gas ma la pandemia l’ha costretta a vivere un periodo di cassa integrazione. La candidatura per “Voip Voice” per occuparsi di telecomunicazioni e servizi informatici arriva al momento giusto da un punto di vista lavorativo ma, proprio perché nella vita mai nulla si può davvero programmare perfettamente, Federica prima ancora di iniziare il nuovo lavoro scopre di essere incinta. I colloqui precedenti erano andati benissimo, quello iniziale, le tre prove pratiche ed il colloquio con l’amministratore delegato e proprietario dell’azienda. Federica è risultata la migliore superando in maniera eccellente tutte le prove, è stata dopo la comunicazione del periodo di prova che la ragazza ha chiesto di poter parlare con Terreni, quello che diventerà il suo datore di lavoro.

A Firenze, Federica Granai comunica al nuovo datore di lavoro di essere incinta, la sua risposta spiazza tutti “Che problema c’è?”

Quando Federica ha comunicato al suo titolare con la voce preoccupata per una possibile risposta negativa, di essere incinta lo ha fatto per una questione di correttezza: ha infatti detto a Terreni che prima di iniziare era giusto che lei dicesse ogni cosa. La risposta del datore di lavoro è stata quella che tutte le donne in stato interessante dovrebbero sentirsi dire. “Che problema c’è, io ti assumo lo stesso”.

Federica emozionata delle parole del proprio datore di lavoro, ha raccontato che questo le ha anche dato la possibilità di prendere la maternità facoltativa insieme a quella obbligatoria. Sono troppe le storie di donne che sono state rifiutate dal mondo lavorativo perché incinte, il comportamento di Terreni dovrebbe essere d’esempio per tutti, perché una ragazza può e deve poter essere madre e donna in carriera.

