“Ciò che susciti ad ogni pubblicazione…”, Sabrina Salerno sirena d’amare: quel fisico di marmo che inchioda gli sguardi – FOTO

Sabrina Salerno ha pubblicato una foto che ha fatto il pieno di likes: tutti i dettagli di una sirena d’amare in tutte le lingue del mondo.

Sabrina Salerno è uscita nuovamente allo scoperto grazie all’ennesima pubblicazione condivisa sul profilo social. La foto non è passata affatto inosservata come capita quasi sempre dalle sue parti.

Ormai la showgirl anni ’90 è un pallino fisso per i followers, che nonostante la carta d’identità non più brillante come un tempo la reputano ancora capace di reggere la pressione della concorrenza.

La nostalgia d’estate viene a galla di tanto in tanto e i fan non possono che restare a guardare, estrapolando in lei ogni singolo dettaglio di un fisico straripante da ogni inquadratura.

Nel corso di questi mesi l’abbiamo vista protagonista sulle passerelle ambite di Venezia. Oggi, invece è il desiderio della brezza marina che la risucchia in un vortice di sensualità tipico d’altri tempi

Sabrina Salerno, sirena di marmo in acqua: un fisico da arresto cardiaco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Per Sabrina Salerno è arrivato il momento di far sognare tutti ad occhi spalancati. La regina delle bellezze intramontabili è riuscita ad incrementare il suo bottino di visualizzazioni sul web con uno dei pezzi pregiati del suo repertorio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Silvia Toffanin ha tolto dai giochi un celebre conduttore di “Striscia”: il motivo ora è venuto a galla. Assurdo

Protagonista della scena di oggi è il clima rovente dell’estate, un assaggio della prossima stagione che per Sabrina si preannuncia ad altissima temperatura.

La showgirl ha condiviso sul profilo personale Instagram un ricordo del passato in Corsica che spera di poter rivivere a breve con il ritorno alla normalità a tutti gli effetti.

Questione di tempo? In molti sono certi che dopo essersi lasciati alle spalle paure e preoccupazioni post pandemia, Sabrina faccia ancora tutta la differenza di questo mondo.

I fan non si sono fatti scappare i dettagli roventi di una corporatura perfetta da ogni angolazione. Una sirena d’amare in tutte le lingue del mondo guadagna l’uscita dall’acqua limpida e cristallina e aiutata dai raggi del sole mette in evidenza la perfezione di un fisico già marmoreo di suo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———> Francesco Totti e Ilary Blasi, matrimonio ai titoli di coda. Lei con un altro al ristorante: il retroscena

E voi, come vi è sembrata la performance della Salerno, sempre più al centro dei desideri di tutti, nonostante l’età? Fatecelo sapere tra i commenti!