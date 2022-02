Terribile scoperta in una casa di montagna: uomo trovato morto

Un uomo è stato trovato morto in casa ieri pomeriggio a Serrone, in provincia di Latina. A vegliare il cadavere il suo cane di grossa taglia.

Drammatica scoperta nel pomeriggio di ieri a Serrone, in provincia di Latina. Un uomo di 77 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione.

L’allarme è scattato quando la figlia del 77enne ha contattato le forze dell’ordine, preoccupata perché il padre non rispondeva al telefono ormai da giorni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno rinvenuto il cadavere dell’anziano. Le operazioni di recupero della salma si sono prolungate poiché il cane dell’uomo non avrebbe permesso ai soccorritori di avvicinarsi.

Un uomo è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 febbraio, nella sua abitazione, sita sul Monte Scalambra, nel comune di Serrone (Latina). Si tratta si Gabriele Riccitelli, 77enne originario di Roma ma da tempo residente nella provincia di Latina.

A scoprire il cadavere, riportano alcune redazioni locali, tra cui Frosinone Today, sarebbero stati i soccorritori ed i carabinieri, recatisi presso la casa dell’uomo dopo la chiamata della figlia. Quest’ultima, dopo le mancate risposte al telefono da giorni del padre, ha chiamato le forze dell’ordine.

Quando i pompieri ed i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il corpo senza vita di Riccitelli ed accanto il suo cane di grossa taglia a vegliarlo. L’animale, scrive la redazione di Frosinone Today, non avrebbe permesso ai soccorritori di avvicinarsi. Si è reso, dunque, necessario l’intervento di un veterinario.

La salma del 77enne, dopo le operazioni di recupero, protrattesi per alcune ore, su disposizione dei familiari, è stata trasferita in obitorio a Roma, dove nelle prossime ore verranno celebrati i funerali. Constatato che il 77enne sarebbe morto per cause naturali, non sono stati disposti ulteriori accertamenti.