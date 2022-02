Laura Cremaschi, “Fascino criminale”: ad Avanti un Altro succede un putiferio in onda – VIDEO

Laura Cremaschi come sempre crea scompiglio ad Avanti un Altro, il conduttore Paolo Bonolis rimane sbigottito: ecco cosa è successo

I suoi fan avevano sentito la sua mancanza ad Avanti un Altro, ma finalmente, dopo alcuni giorni di assenza, Laura Cremaschi è tornata. La modella è tornata a sconvolgere con il suo fascino lo studio del popolare quiz show di Canale 5.

Laura si era concessa alcuni giorni di vacanza a Dubai, come ben sanno i suoi numerosissimi ammiratori sul web. Gli scatti in costume della ‘Cremaschina’ hanno acceso a più riprese la fantasia dei fan, evidenziando come sempre la sensualità esplosiva delle sue forme.

Con oltre un milione di followers su Instagram, Laura è ormai una vera e propria celebrità social. ‘La ragazza del web‘ di Avanti un Altro tiene in questo modo decisamente fede al suo nome di scena e, come prevedibile, ha regalato a tutti noi un ritorno in onda in grande stile.

Laura Cremaschi, look più provocante che mai e l’annuncio clamoroso: “L’ho chiusa nello sgabuzzino delle scope…”

Per chi si fosse perso la puntata di ieri, Laura ripropone, in un post su Instagram, il look con cui è entrata in studio e non solo. Minigonna e top neri a mettere in mostra gambe chilometriche e scollatura incontenibile, la Cremaschi come sempre strappa applausi. Ma il suo ingresso ha creato qualche ‘problema’ al conduttore Paolo Bonolis.

Il breve video ripropone il siparietto, con Laura che appare da dietro le quinte muovendosi sinuosa e provocante e Bonolis che la guarda perplesso dicendo: “Io adesso vorrei dire che questa storia di guerre intestine tra femmine dietro le quinte non va tanto bene…che fine ha fatto fare all’altra?“. Laura, ammiccando, risponde: “L’ho chiusa nello sgabuzzino delle scope“. Il riferimento è all’amica e collega Sara Croce, che infatti commenta divertita sotto il post.

Risate in studio e sguardi attoniti dei telespettatori e dei fan, sempre più conquistati dal fascino irresistibile di Laura: “La bellezza non è un’opinione“, scrive uno dei followers.