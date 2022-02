Vic De Angelis in bikini è “illegale”. La mano si appoggia nel punto più bello… – FOTO

Il gruppo che ha conquistato l’Italia intera (e non solo) sa bene come attirare l’attenzione su di sè. Di seguito una serie di scatti eclatanti…

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, quattro ragazzi che sono entrati di diritto nella storia della musica a soli 20 anni.

Il cantante è il più grande, classe 1999, poi c’è il batterista che è del 2000 e la bassista con il chitarrista sono del 2001.

Cominciano a fare musica quando erano giovanissimi, si sono conosciuti nel 2015 quando Victoria e Thomas frequentavano insieme il liceo Kennedy a Roma. A loro si è aggiunto Damiano e poi hanno messo un annuncio su Facebook per trovare un batterista, e da lì è arrivato Ethan.

Hanno partecipato all’undicesima edizione di ”X Factor’‘ dove hanno fatto il pieno di fans ma non sono riusciti a trionfare, classificandosi secondi alle spalle di Licitra che da lì a poco sarebbe sparito dalla scena musicale.

I Maneskin invece non si sono più fermati, nel 2021 hanno partecipato al ”Festival di Sanremo” con ”Zitti e buoni” vincendolo e lo stesso hanno fatto all’ ”Eurovision Song Contest” diventando delle vere e proprie star internazionali.

I Maneskin senza freni: le foto che fanno impazzire i fans

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

In questa serie di scatti i Maneskin si trovano a Los Angeles per lavoro e come sempre accendono i riflettori su di loro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Totti – Ilary, il vero motivo della separazione. Il retroscena che cambia le carte in tavola

”Qualunque cosa toccano diventa oro” direbbe qualcuno, ed è proprio così: il loro successo è irrefrenabile e stanno raggiungendo traguardi che fino a poco tempo fa per loro erano inaspettati.

Giovani, belli, fuori dalle righe: sono sempre al limite dell’eccesso ma non lo superano mai. Da vere rockstar non amano la compostezza ma a differenza di molti loro colleghi che li hanno preceduti si sono sempre dimostrati bravissimi ragazzi.

Lo ha dimostrato lo stesso Damiano che dopo essere stato accusato dai francesi di essersi drogato sul palco dell’Eurovision, si è sottoposto volontariamente al test che dimostrava la sua totale estraneità ai fatti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Il Volo protagonista dell’omaggio a Lucio Dalla. A dieci anni dalla sua morte, cantano le sue canzoni

Dopo questa serie di scatti i fans di ogni nazionalità che seguono i Maneskin, si sono scatenati con un’ondata di like e commenti di apprezzamento.