Wanda Nara più in forma che mai, lo scatto esplosivo in palestra: “Ci credo che Icardi non corre più” – FOTO

Wanda Nara tiene sempre alla sua forma fisica, i risultati degli allenamenti si vedono tutti: curve pazzesche in primo piano per lady Icardi

E’ lontana dall’Italia ormai da qualche anno, ma i fan non l’hanno mai dimenticata. Wanda Nara è stata una delle wag più sensazionali del campionato di Serie A e continua ad avere un seguito di tutto rispetto.

La showgirl e imprenditrice argentina è uno dei personaggi social più in vista, con una cifra ragguardevole di oltre 11 milioni di followers su Instagram. Inevitabile, del resto, visto il suo fascino e la sua sensualità esplosivi, che lasciano sempre il segno.

Il nome di Wanda, di recente, è tornato in auge anche per motivi di gossip, con la rottura con Mauro Icardi che è stata davvero vicina. L’ex centravanti dell’Inter, oggi al Psg, ha avuto infatti un flirt con l’attrice e modella argentina China Suarez.

Dopo un periodo di crisi, Wanda ha accordato il suo perdono a Mauro, che almeno nella vita privata ha ritrovato la serenità. Lo stesso non si può dire per il suo rendimento calcistico, che è decisamente in calando negli ultimi anni.

Wanda Nara, il top non contiene niente: forme micidiali e seducenti, Instagram impazzisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Sbaglio o ti manca la parte di sopra?”. Miriam Leone, una dea che emerge dalle acque. La FOTO audace che mette ko i fan

Il motivo, secondo alcuni, è da ricercare proprio nel fascino conturbante di Wanda, che come sempre sul web non fa mai mancare scatti seducenti.

Ancora una volta, lady Icardi si mostra con un selfie in palestra, mentre si allena. L’abbigliamento aderente fa il suo dovere ed evidenzia le sue curve pazzesche in primo piano, una visione che non può lasciare indifferenti gli ammiratori.

Il top non contiene la vertiginosa scollatura, da sempre il principale punto di forza di Wanda, che risalta come non mai e accende la fantasia e i commenti dei fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ciò che susciti ad ogni pubblicazione…”, Sabrina Salerno sirena d’amare: quel fisico di marmo che inchioda gli sguardi – FOTO

Autentica pioggia di like per una visione che dovrebbe essere ormai diventata una abitudine, ma che non ci stanca mai. E c’è chi spera ancora di rivedere Icardi, e conseguentemente la sua Wanda, in Serie A. Le vie del calciomercato sono infinite…