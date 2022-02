Elisabetta Gregoraci fa il pieno di like e complimenti su Instagram: il suo nuovo look in total pelle colpisce tutti

Non si è fermata un attimo in questi giorni Elisabetta Gregoraci che è sbarcata a Milano per una serie di impegni di lavoro. Progetti già fissati in agenda e l’imperdibile Milano Fashion Week. Anche lei tra le belle affianco ai grandi nomi della moda del Bel Paese. Dopo due anni difficili, le sfilate sono tornate in presenza all’insegna dei glamour con una folta presenza di vip ed influencer.

La showgirl calabrese ha presenziato, tra un cambio ed un altro di outfit, a diverse sfilate. Da Elisabetta Franchi e Sandro Ferrone, di cui è anche testimonial, fino a Genny, il brand creato da Arnaldo e Donatella Girombelli, oggi diretto da Sara Cavazza Facchini, che proprio EliGreg ha scelto per diverse occasioni importanti: dal Festival di Venezia al “Grande Fratello Vip”.

Tutti i suoi look hanno fatto impazzire i fan, dalla tuta rossa al tailleur bianco a pois fino al black and white scintillante. Insomma su Elisabetta tutto risplende ed ogni look, studiato ad hoc, fa da ispirazione per chi adora la moda ed il fashion.

Elisabetta Gregoraci, unica in un tris di FOTO in giallo

