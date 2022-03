Maurizio Costanzo racconta l’abbandono forzato. Per lui non ci sono le condizioni per continuare: divorzio fatto

Maurizio Costanzo è un colosso della televisione italiana ma non solo. Giornalista, autore, anche di canzoni, persona di cultura e di grande esperienza. Tanti i programmi che negli anni lo hanno visto protagonista come molte le rubriche a suo nome su diversi giornali, ma forse uno tra tutti è l’emblema della sua figura: “Il Maurizio Costanzo Show”.

Il marito di Maria De Filippi è un uomo poliedrico e per questo accetta sempre di buon grado le nuove sfide. Quello che aveva fatto lo scorso anno ha stupito, in positivo, ma l’avventura è naufragata in pochissimo tempo. Lo ha ammesso proprio lui spiegando le ragioni del suo abbandono.

Maurizio Costanzo, il divorzio e la decisione

Maurizio Costanzo lo scorso anno aveva annunciato di aver accettato con molto piacere il ruolo di advisor della Comunicazione della Roma. Un incarico da consulente esterno che da tifoso giallorosso oltre che da professionista ha accolto con molto piacere.

Un legame che è durato però davvero poco. Il noto giornalista ha deciso, infatti, di dimettersi. Le condizioni per lui non sono state quelle che sperava. Al Corriere della Sera ha detto: “Me ne vado perché non ho avuto la possibilità di svolgere il compito che mi è stato affidato”.

La spiegazione è piuttosto chiara e sottolinea che il rapporto tra lui e la società non si è sviluppato secondo gli accordi e per come lui sperava. Trasformare la sua passione in professione è stato un bene ma evidentemente non c’erano le condizioni per farlo ed ecco che ha optato per l’abbandono forzato.

Alla Gazzetta dello Sport Costanzo ha spiegato di avere in mente tanti progetti ed iniziative ma non gli è stato dato modo di farlo: “Non venivo più informato su certe cose” ha chiosato e per questo ha deciso di lasciare il suo incarico.

Ammette di avere qualche rimpianto ma da buon ottimista si lascia questa questione alle spalle il marito di Maria De Filippi e guarda al futuro.