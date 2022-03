Ucraina, cade la prima città: oggi i negoziati per il cessate il fuoco

Prosegue la guerra in Ucraina: Kherson è nelle mani delle truppe russe. Il Paese sempre più allo stremo ma resiste. Kiev ancora sotto attacco

Ottavo giorno di guerra in Ucraina e nessuno spiraglio di tregua, anzi. Le truppe russe continuano ad intensificare l’offensiva, marciano verso Kiev che è presa d’accatto e conquistano la prima città ucraina.

È Kherson la prima città a cadere, un punto strategico che consente alle truppe di Putin di controllare la costa meridionale dell’Ucraina spingendosi più facilmente verso Odessa.

Nel mentre non si placano gli attacchi alla capitale ucraina. Quattro le esplosioni che ci sono state nella notte, nel centro e vicino la stazione della metropolitana. Questa mattina un nuovo allarme aereo per lanciare l’allerta.

Suonano le sirene secondo quanto riferito su Twitter da The Kyiv Independent per indicare la possibilità di raid aerei su Kiev. Anche i civili imbracciano le armi per difendere la città e respingere i russi. Sono state scavate delle trincee e si usano le molotov realizzate grazie ai tutorial che il governo ha diffuso sui social per difendersi.

Questa mattina il presidente uctaino Zelensky haavvertito i russi: non avranno pace, prché il suo popolo non si arrenderà. Verso di loro ci sarà una “resistenza tanto agguerrita che ricorderanno per sempre, non rinunceremo a ciò che è nostro”.

Ucraina: i negoziati, i profughi ed il summit

La situazione in Ucraina è veramente difficile ma si continua a resistere, respingendo i russi e aspettando l’incontro di oggi, il secondo round dei negoziati. Si tratterà per il cessate il fuoco.

Secondo i dati sarebbero oltre duemila i civili già uccisi, e centinaia e centinaia le persone sfollate. Si cerca di fare delle stime sui primi otto giorni di conflitto. L’Onu tramite Filippo Grandi, Alto Commissario dell’Onu per i rifugiati, parla di un milione di persone fuggite dall’Ucraina da quando i russi hanno invaso il Paese. Lo rende noto in un tweet.

Tra i morti in Ucraina anche un’osservatrice Ocse, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Si tratta di una donna ucraina caduta sotto i bombardamenti di Kharkiv. “Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Maryna. Maryna era un membro prezioso del team Smm” ha fatto sapere l’Organizzazione precisando di essere in stretto contatto con la famiglia per dare loro tutto l’appoggio necessario.

Di pochi minuti fa la notizia di un summit virtuale organizzato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden per confrontarsi con i leader di Giappone, Australia e India.