“Un posto al sole”: i fan senza parole davanti alla confessione del celebre attore. Da testimonial per la prevenzione a malato

“Un posto al sole” è la soap opera italiana più longeva perché, in fin dei conti, è la più amata. Va avanti da trent’anni ed il pubblico, fedele da sempre e nuovo, non smette di seguire con interesse le vicende di Palazzo Palladini. Tanti avvicendamenti ci sono stati negli anni con alcune figure cardine che sono rimaste fedeli alla trasmissione di Rai 3, con new entry e addii.

Tra tutti, c’è di certo un grande volto che per il pubblico incarna l’essenza di “Un posto al sole” anche per chi non lo segue da vicino. Proprio lui in questi giorni ha confessato la malattia che ha affrontato e anche per lungo tempo. Ecco tutta la verità.

“Un posto al sole”, il racconto della malattia: ecco chi è

È Patrizio Rispo, il Raffaele Giordano di “Un posto al sole” colui che in questi giorni ha lasciato i fan senza parole. Proprio lui che è stato scelto come testimonial per la prevenzione contro il cancro, ha svelato di essere stato malato e di aver combattuto la sua personale battaglia.

Una malattia che ha scoperto proprio quando gli è stato chiesto di fare da testimonial. “L’ho avuta quando mi chiesero di girare uno spot sulla prevenzione. E da quel giorno sono stato anche io sotto stretta sorveglianza” ha rivelato a Il Mattino spiegando di aver combattuto con due tumori che è riuscito ad esportare recentemente.

Un’esperienza che lo ha segnato durante la quale però non ha mai abbassato la guardia. Rispo ha parlato di “un’attesa vigile” che ha consentito alla ricerca di andare avanti negli studi e arrivare a risultati nuovi ed importanti.

Era infatti il 2016 quando ha scoperto tutto. Era pronto per operarsi quando in sala operatoria è andata via la corrente elettrica. L’intervento fu rimandato alla sera ma la problematica non si era ancora risolta. Per l’attore un segnale da parte della mamma: “Non voleva mi operassi”.

Adesso Rispo sta bene. Temeva le conseguenze dell’operazione ma per fortuna è andato tutto per il verso giusto.