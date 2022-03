“Il Volo” ha lasciato tutti senza parole. Anche i tre tenori hanno ceduto alla tentazione e lo hanno fatto davvero

Loro sono alcuni degli artisti italiani più famosi al mondo. Giovanissimi, tutti sotto i 30 anni, che hanno calcato palchi internazionali e di grande livello conquistando il pubblico di mezzo pianeta. Parliamo di Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, il trio di tenori che compongono semplicemente Il Volo.

Portatori del bel canto italiano in giro per il mondo, si sono fatti amare per il loro stile “antico” che in una società che va sempre verso sonorità nuove e forti, ha rappresentato il contrasto e la chiave di volta per parlare direttamente al pubblico. I tre giovani hanno fatto centro con il bel canto e continuano così sulla loro strada.

Per loro però ogni tanto ci sono delle eccezioni. Anche Il Volo ha ceduto alla tentazione e ha interpretato la canzone più amata del momento.

“Il Volo”: il VIDEO della performance è virale: ma non sono soli

Sui social è un vero tormentone, ha conquistato tutti, piccoli e grandi, appassionati di musica trap e pop, senza distinzioni. Parliamo della cosiddetta “canzone del gabbiano” di Gianni Celeste che a distanza di tantissimi anni dalla sua uscita ha rapito tutti.

Nessuno riesce a far a meno di cantare “Povero gabbiano, hai perduto la compagna” ovvero “Tu comme a mme”., titolo della canzone. Tantissimi i personaggi famosi che hanno ceduto alla tentazione, primo tra tutti Gianni Morandi che ha mostrato a tutti la sua personale interpretazione come anche Emma Marrone.

E adesso anche i ragazzi de Il Volo lo hanno fatto. Hanno cantato in pubblico “Povero gabbiano” ma non da soli. Sono in compagnia di Salvatore Esposito. Seduti a tavola, gli artisti di fama internazionale, hanno intonato quell’inciso conosciuto ormai da tutti.

Parte l’attore, lo segue Ignazio e chiude Piero. Gianluca resta in disparte e non canta. I giovani non resistono dal trattenere le risate ed in chiusura Ignazio dice: “Dal Volo al gabbiano, è un attimo”.