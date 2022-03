Qual è la canzone più amata e ballata dell’estate in Italia? A dirlo il video rivelazione che ancora oggi fa sognare tutti

Ci sono ricordi che restano indelebili nella mente anche se passano anni e anni. Poi basta un attimo per tornare indietro nel tempo e sbloccare un ricordo. E’ quello che accade oggi grazie ai social che con la condivisione di foto e video ci regalano dolci emozioni che forse, in altri tempi, non avremmo mai potuto provare.

Tra le pagine più seguite sui social c’è “Viva gli anni 90” che va alla ricerca di immagini e video del passato riproponendole oggi. In modo semplice ma immediato i ricordi e le sensazioni di un tempo tornano alla mente e basta poco per tornare indietro, sognare e ricordare gli anni dorati e spensierati dell’adolescenza.

Sapete qual è stata la canzone più ballata di sempre? È bastato un piccolo video per dirlo scatenando ancora una volta tutti.

La canzone più ballata attira ancora oggi: il VIDEO

Basta dire il titolo della canzone o ascoltarne anche solo un pezzettino, come capita oggi su Tik Tok, per ballare e saltare a ritmo dance. Sono le note di uno dei brani che hanno scandito un’estate intera tanto da restare nella storia della musica europea.

Parliamo di “Dragostea din tei” cantata nel 2004 dalla rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii. Un brano semplice, che in fin dei conti non aveva nemmeno chissà quale significato, rivisitazione dance di un brano degli O-Zone, uscito l’anno prima, ma che fatto ballare tutti, nessuno escluso.

Un ritmo travolgente, al quale era impossibile resistere e che anche oggi fa tornare a ballare tutti. È bastato condivide un estratto del pezzo con l’esibizione della cantante nel famoso programma di Italia 1 “Top of the Pop” per scatenare la gioia e l’allegria di quei tempi.

“Ha fatto strage” il commento di uno degli utenti in ricordo degli anni Duemila. In sole due settimane Haicucii ha conquistato il disco d’oro in Italia con oltre un milione di copie vendute in tutta Europa. E proprio nel nostro Paese rimase per diverso tempo in vetta alla classifica delle Top 10 dei singoli più ascoltati.

Una popolarità improvvisa per la cantante che fu invitata come ospite al Festival di Sanremo 2004.