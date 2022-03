Levante dopo la nascita della figlia: “Stiamo vivendo una felicità immensa”

Levante, la cantante siciliana dalla voce particolare, ha diffuso proprio nel giorno di San Valentino sui social, una notizia meravigliosa.

Il 13 Febbraio è nata la piccola Alma Futura. Una bimba molto attesa che è arrivata nella vita di Levante e del suo compagno, come una ventata di armonia e voglia di guardare al futuro insieme.

Il compagno di Levante si chiama Pietro Palumbo, un avvocato siciliano, lontano da tutto quello che è il mondo dello spettacolo. Come in molti sanno, la cantante è stata per un periodo legata a Diodato e sulla loro storia d’amore si è molto chiacchierato soprattutto in merito all’addio che i due in maniera tormentata si sono fatti dopo che hanno capito che la loro storia non sarebbe funzionata negli anni. Oggi Levante è una donna felice, al fianco del suo nuovo amore che è stato capace di farle provare tutti i sentimenti che rendono la vita di una donna più bella e armoniosa. Con l’arrivo della piccolina, il rapporto si è fortificato ancora di più, diventando a tutti gli effetti una famiglia felice.

Levante, dopo l’addio a Diodato trova l’amore, Pietro e la piccola Alma sono la sua famiglia felice

“Siamo una famiglia unita e stiamo vivendo una felicità immensa“, così ha scritto Levante, mostrando sui social le foto che la ritraggono con la piccolina mentre allatta. Un momento felice nella sua vita in grado di regalarle emozioni difficili da spiegare.

Pietro è arrivato nella sua vita attraverso uno scherzo del destino ed è stato a detta della cantante, un vero colpo di fortuna. I due si sono conosciuti durante una cena nella quale, a causa di un amico di entrambi che è dovuto andar via per un altro impegno, si sono conosciuti profondamente, raccontandosi per ore. L’avvocato siciliano, incontrato per puro caso, oggi è follemente innamorato di Levante e della loro piccola Alma, una meraviglia arrivata nella loro vita rendendoli i genitori più felici del mondo.

