Michelle Hunziker su Instagram ha pubblicato una foto insieme ad una persona speciale, a cui ha dedicato delle parole davvero commoventi. Vediamo di chi si tratta

Michelle Hunziker si trova ad attraversare un periodo complesso per quanto riguarda la carriera professionale e la vita privata. Però c’è qualcuno che la aiuta a stare meglio e a questa persona, la conduttrice ha dedicato il suo ultimo post su Instagram, accompagnato da una dedica che ha fatto emozionare tutti.

La bellissima conduttrice sta attraversando un periodo complesso e infatti ha sentito l’urgente bisogno di prendersi alcuni giorni di vacanza da trascorrere al mare insieme ai suoi affetti più cari.

Michelle Hunziker e la foto con la persona più importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi, Michelle ha deciso di concentrarsi solo sul suo lavoro e sulla sua famiglia. L’abbiamo vista di recente protagonista del suo personale show andato in onda su Canale 5, Michelle Impossible che però, non ha raggiunto il successo che tutti si aspettavano. Per superare questi momenti difficili la conduttrice ha deciso di ritagliarsi del tempo da trascorrere solamente con le persone che ama.

Sul profilo Instagram, la showgirl ha condiviso con tutti i suoi fan una foto con la figlia Celeste, dedicandole delle parole speciali per il giorno del suo settimo compleanno. “Il nostro ultimo capolavoro cresce inesorabilmente. Celeste la mia giocatrice di “rugby” come la chiamo io è una forza della natura! Tiene l’asticella delle sue aspettative verso ogni cosa nella vita altissima…esprime ogni pensiero in modo genuino e plateale e questa cosa la rende di una simpatia unica!!! Auguri amore mio incredibile per i tuoi 7 anni! Ti amo“. Delle parole dolcissime quelle dedicate alla figlia nel suo giorno più bello. I fan sono rimasti estremamente colpiti ed emozionati da tutto ciò.