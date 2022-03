“Miss Italia” 1995: la vincitrice è diventata una famosissima attrice. Ricordate il suo nome? – FOTO

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 1995

Sono passati 27 anni dalla 53esima edizione del concorso di “Miss Italia”. La gara si svolse a Salsomaggiore Terme, divisa in tre serate dal 30 agosto al 2 settembre 1995. Per l’ottavo anno consecutivo la conduzione venne affidata alle sapienti mani di Fabrizio Frizzi, simpaticissimo e compianto presentatore, mentre la presidenza della giuria artistica vide in prima linea un famosissimo sportivo, l’ex sciatore Alberto Tomba.

Si sa che non tutte le reginette di bellezza riescano a cavalcare l’onda della fama nello show business. Alcune sono scomparse subito dopo il trionfo ottenuto durante il prestigioso concorso, altre sono state delle semplici meteore. Miss Italia 1995 invece è una delle attrici più conosciute ancora oggi, apprezzatissima, dotata di un talento fuori misura e di una bellezza cristallizzata nel tempo. Di chi si tratta?

“Miss Italia” 1995: il successo della vincitrice non ha mai vacillato. Oggi è un’attrice famosissima

