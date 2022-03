Cristina Marino si spoglia davanti allo specchio di casa: fuori la tartaruga (e non solo) – FOTO

Cristina Marino cattura sempre le attenzioni del web e stavolta non si smentisce, anche se le critiche non sono mancate.

Cristina Marino, attrice – nonché moglie di Luca Argentero – è protagonista di numerosi scatti promozionali, prestando il proprio volto – ed il corpo super allenato – anche alle maison di moda più rinomate, come Bulgari. Spesso da sola in questi scatti in bianco e nero dal tocco audace ma anche molto professionale.

Chi ama seguirla si perde nei numerosi shooting a cui partecipa collezionando scatti che ne sublimano anche l’incredibile presenza. L’attrice infatti ha un corpo molto allenato e ben proporzionato, per cui ogni cosa che indossa le sta molto bene. I commenti fioccano sotto i suoi post ma lo spazio per la critica lo trovano sempre.

Cristina Marino allo specchio mostra i risultati dei suoi allenamenti: qualcosa non convince

Una foto che parla da sola, un corpo mozzafiato – quello di Cristina – ripreso dalla stessa davanti allo specchio, molto probabilmente di casa e immortalata in quella che sarà la foto della giornata e non è un caso che i commenti siano subito fioccati. Il post, apparso solo poche ore fa è diventato virale, apprezzato anche da chi non segue solitamente l’attrice 31enne.

La Marino lancia un messaggio che giustamente è valido e merita approvazione, dicendo di scegliere sempre sé stessi e quindi di amarsi, di volersi bene. Un messaggio reso audace da questa sua foto dove appare senza maglietta e quelli che si notano subito sono gli addominali d’acciaio, una tartaruga invidiata dal web, anche dagli uomini. Splendida, ad effetto e sensuale, il reggiseno in pizzo nero contribuisce a creare un’atmosfera calda.

“Addominali forti sono sicuramente “ottimi”, ma scolpiti a mo’ di tartaruga in una donna non mi piacciono per niente” scrive una fan, un pensiero che – a quanto pare – viene condiviso da più utenti e qualcuno si è permesso di criticare altro, come il décolleté.

“Complimenti Criiiiii👏👏👏👏👏….. questa è la dimostrazione che un lavoro è in primis PASSIONE E DEDIZIONE ❤️.Un bacione speciale a Nina 😘” per fortuna esistono tanti altri utenti che amano omaggiare con teneri pensieri evitando quindi di cercare la critica in ogni occasione.