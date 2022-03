Un uomo di 52 anni è morto ieri pomeriggio, in seguito ad uno scontro tra due auto sulla via Ardeatina tra Roma e Pomezia. Ferite quattro persone, tra cui un bambino.

Una scia di sangue che non accenna ad arrestarsi quella sulle strade del nostro Paese. Nel tardo pomeriggio di ieri sulla via Ardeatina tra Roma e Pomezia, un incidente è costato la vita ad un uomo di 52 anni.

La vittima viaggiava alla guida di un’auto che, per cause da chiarire, ha impattato contro un’altra vettura. Nello scontro violentissimo sono rimaste ferite gravemente quattro persone, tra cui un bambino di soli 5 anni, tutti trasportati in ospedale dal personale medico giunto sul posto. Dei rilievi si sono occupate le forze dell’ordine.

Roma, scontro tra due auto sulla via Ardeatina: morto un 52enne, 4 feriti gravi tra cui un bambino

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri tra Roma e Pomezia. Due auto si sono scontrate lungo la via Ardeatina, un violentissimo impatto che ha provocato la morte di un uomo di 52 anni di nazionalità argentina ed il ferimento di quattro persone, di cui un bambino di 5 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Minibus esce di strada, morte 4 suore nello schianto

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, ma stando alle prime ricostruzioni, come riporta la redazione di Roma Today, il 52enne era alla guida di una Ford Fiesta che è entrata in collisione con un’Alfa Romeo Mito, su cui viaggiavano un uomo di 49 anni, una 51enne, un ragazzo di 28 anni ed il piccolo. Dopo lo schianto, la Fiesta ha terminato la sua corsa contro un muro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia al bar-tabacchi: 34enne accoltella a morte il padre in mezzo alla strada

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118. I pompieri hanno estratto le persone coinvolte dalle lamiere affidandole all’equipe medica. Purtroppo per il 52enne era ormai troppo tardi, i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. Gli occupanti dell’Alfa Romeo, rimasti feriti in maniera grave sono stati trasportati in ospedale: il 49enne ed il 28enne in codice rosso, mentre la donna ed il bambino, scrive Roma Today, in codice arancione.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente e stabilire le cause. Entrambe le vetture sono state poste sotto sequestro.