“La perfezione esiste” Jennifer Lopez, fuori tutto: il décolleté è irresistibile

Jennifer Lopez stupisce i fan con degli scatti strepitosi, passano gli anni ma la star è intramontabile: che forza della natura

Fascino e seduzione, attrazione e sensualità. Jennifer Lopez è riuscita di nuovo a stupire il pubblico internazionale con la sua classe ed eleganza.

E’ stata scelta da Dolce e Gabbana come modella per la campagna dedicata all’occhialeria. In passerella insieme a lei c’è David Gandy. Sui social la star ha pubblicato alcuni scatti che hanno lasciato, ancora una volta, i fan a bocca aperta: qual è il segreto della sua bellezza?

Jennifer Lopez, senza veli per l’eyewear – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez e David Gandy sono la nuova coppia scelta da Dolce e Gabbana, la casa di moda italiana ha svelato i nomi dei suoi modelli e le foto dello shooting sono già virali.

La diretta interessata ha condiviso con i fan alcuni scatti da sola e in compagnia del suo collega, in una versione seducente e accattivante. Quattro immagini, una più bella dell’altra, è difficile sceglierne una visto che ognuna ha un particolare che la rende irresistibile.

Nella prima foto, Jennifer Lopez appare senza veli con un completo intimo e una giacca che le copre solo una parte del suo corpo. I capelli sono sciolti e i gioielli fanno da contrasto al resto, così come gli occhiali.

Nel secondo scatto, invece, la star si tiene i capelli ed indossa un paio di occhiali da vista. Lo sguardo è seducente. Nella terza e quarta immagine, c’è David Gandy a tenerla stretta.

Il post ha conquistato più di un milione di like e molti commenti, tra questi si legge: “Tu sei la regina” e poi ancora: “Una donna meravigliosa”, qualcun altro ha aggiunto: “La perfezione esiste ed ha il tuo nome”.

Ancora una volta Jennifer Lopez ha fatto centro, con la sua eleganza e sensualità ha steso il web che non può fare a meno di seguirla e supportarla in ogni situazione. Passano gli anni, ma c’è una cosa che resta la stessa: la sua bellezza.