Biagio D’Anelli è stato un concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip e durante la sua permanenza nella casa è nata una relazione amorosa con Miriana Trevisan.

É entrato nella casa a programma già iniziato ma è stato ben accettato da tutti i concorrenti, complice anche la conoscenza passata con molti di loro. Durante la sua permanenza però, è nata una complicità con Miriana, forte a tal punto da fargli prendere una decisione definitiva: quella di lasciare la sua fidanzata in diretta.

La storia con Miriana stava proseguendo molto bene ma ad un certo punto delle puntate, Biagio è stato eliminato. Durante quel momento ha stretto la sua donna giurandole che l’avrebbe aspettata fuori per viversi al meglio. Nelle prime serate ed anche sui social, i due si sono scambiati messaggi romantici dove traspariva il desiderio di abbracciarsi. Un momento che è poi arrivato quando Biagio dopo giorni di quarantena, è rientrato per una notte nella casa dalla sua Miriana. Tutto ha fatto pensare che una volta liberi dal programma, i due si sarebbero vissuti a pieno ma non appena la Trevisan è uscita dalla casa, a pochi passi dalla Finale, le cose non sono andate come tutti immaginavano e a causa di incomprensioni a detta dei protagonisti, difficili da superare, tra Miriana e Biagio è finita ancor prima di iniziare.

Biagio D’Anelli confessa: “Ho avuto una storia con Vera Miales”

Ospite fisso a Pomeriggio 5 prima della sua partecipazione al GF ed anche dopo, Biagio si è lasciato andare ad una confessione intima: “Ho avuto una relazione con Vera Miales”. La donna in questione è la fidanzata di Amedeo Goria e anche se quest’ultimo non ha mai fatto grandi promesse alla sua compagna, Vera si è presentata più di una volta nella casa del GF durante la permanenza di Goria, per dichiaragli davanti a tutti tutto il suo amore.

Biagio ha confessato di aver avuto una storia proprio con Vera, relazione che è finita definitivamente tempo fa. Questo ha però permesso a Giacomo Urtis, personaggio fedele al gossip televisivo, di dire la sua sulla vita sentimentale di Biagio, definendolo un uomo alla ricerca solo di donne famose per poter apparire il più possibile.

