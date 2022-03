Aurora Ramazzotti, la confessione a cuore aperto della modella lascia di stucco i suoi fan: “magari in futuro potrebbero…”

Si può affermare che Aurora Ramazzotti, la bellissima figlia di Eros e Michelle, sia letteralmente nata e cresciuta sotto i riflettori. Essere il frutto di un’unione tanto seguita quanto chiacchierata dal pubblico, di fatto, ha posto la giovane modella nella condizione di essere costantemente “perseguitata” dai paparazzi.

A ciò si aggiunge, ovviamente, l’incessante esposizione mediatica fin dalla tenera età. Ora che la Ramazzotti si avvicina al traguardo dei 26 anni, la sua considerazione rispetto all’universo dello spettacolo e ai suoi pro e contro è in parte cambiata.

Mediante le Instagram stories, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto rispondere ad alcune domande che le sono state poste proprio in merito a questo argomento. Quello che Aurora ha confessato non ha mancato di far riflettere il suo pubblico.

Aurora Ramazzotti, la frase lascia interdetti i fan: “magari in futuro potrebbero…”

“Che considerazione dai alle critiche che ricevi sui media?“: questa la domanda che un fan di Aurora Ramazzotti le ha posto tramite il box domande di Instagram. Un quesito che appare più che lecito, se si considera il fatto che la modella, fin dalla tenera età, è sempre stata esposta ai giudizi del mondo dei social.

La giovane conduttrice, che ha confermato di essere nata e cresciuta a contatto diretto con l’opinione pubblica, ha anche ammesso di aver imparato a gestire la questione solamente con il trascorrere del tempo. In particolare, per la Ramazzotti è sempre stato importante far comprendere al pubblico italiano di non essere semplicemente la “figlia di Eros e Michelle”, ma di avere un propria identità ben definita.

“Volevo convincerli che ero più del pregiudizio che mi portavo dietro“, ha scritto Aurora nella lunghissima replica postata sotto alla domanda del fan. In aggiunta, la modella ha anche detto di avere un’elevata considerazione delle critiche degli haters. Ciascuna di esse, come spiegato successivamente, è infatti spunto di pensiero e riflessione per la conduttrice.

“Non si sa mai che in futuro possano tornarmi utili“, ha chiosato Aurora, dimostrando per l’ennesima volta la propria maturità ed intelligenza al pubblico dei social.