Frosinone, cade dalla scala mentre pota un albero: perde la vita pensionato 67enne

Dramma ieri pomeriggio, martedì 15 marzo, in provincia di Frosinone. Un uomo ha perso la vita mentre si trovava nel suo terreno, sito in località La Vittoria, nel comune di Veroli.

La vittima è Valter Stirpe, 67enne dirigente d’azienda in pensione, conosciuto da tutti come Valterino. Secondo quanto scrivono i colleghi della redazione Ciociaria Oggi, il pensionato era salito su una scala per potare un ulivo, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto finendo a terra. Una caduta che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto, chiamati dalla moglie dell’uomo, sono arrivati i soccorsi del 118. Considerata la gravità dell’incidente è stata allertata anche un’eliambulanza per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, nonostante i vari tentativi di rianimazione, per Stirpe non c’è stato nulla da fare ed i medici ne hanno constatato il decesso.

Intervenuti per tutti gli accertamenti del caso anche i carabinieri. Constatato il tragico incidente, riportano i colleghi di Ciociaria Oggi, non sono stati disposti ulteriori esami e la salma è stata restituita ai familiari per le esequie.

La drammatica notizia della morte del pensionato, che lascia la moglie e due figlie, si è diffusa subito in paese gettando nello sconforto l’intera comunità.