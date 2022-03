Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno fatto una confessione ai fan che ha spiazzato tutti, ecco cosa non fanno da due anni

Si sono conosciuti al “Grande fratello vip”, lui un giovane alla scoperta del mondo e lei appena separata dal marito. Il loro è stato un colpo di fulmine che poi si è trasformato in un grande amore ed oggi i due sono appena diventati genitori di un bambino meraviglioso.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno messo alla luce Gabriele che è già diventato famoso con le foto e i video pubblicati dai genitori. I due, infatti, non perdono occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle giornate ed anche qualche rivelazione che lascia il web a bocca aperta. Scopriamone insieme una in particolare.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, davvero non lo fanno da due anni?

La coppia qualche giorno fa ha pubblicato una storia su Instagram dove ha fatto una rivelazione che ha spiazzato il web: “Sono due anni che non…”. Non è di certo la passione quella che manca tra i due e quindi non si riferiscono alla loro intimità, piuttosto a un problema comune che dall’inizio della pandemia ha toccato la maggior parte di noi.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono tornati a ristorante dopo due anni ed hanno immortalato il momento con una foto che è diventata virale. A quanto pare si sono concessi una serata tutta per loro, senza bambini o amici.

I fan, dopo aver visto l’immagine, non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento ai due innamorati, molto seguiti sui social. Clizia vanta di più di settecentomila follower e Paolo è seguito da circa quattrocentomila follower.

Ora che il piccolo Gabriele è nato, quali saranno i progetti dei due genitori? Il pubblico non vede l’ora di scoprirlo e vorrebbe rivederli insieme in televisione, in qualche programma. Un reality potrebbe essere la loro prossima avventura? Non ci resta che scoprirlo.