Borse e occhiaie, si sa, sono un problema che molte donne sono costrette ad affrontare. Eppure ci sono degli accorgimenti da tenere a mente nel quotidiano.

Sono tante le donne e le ragazze che, vuoi per cause genetiche, vuoi la carenza di sonno o lo stress accumulato nel quotidiano, sono soggette alla piaga di borse e occhiaie. Ambedue risultano essere motivo di nervosismo e di irritabilità in coloro che, guardandosi allo specchio, scoprono queste nuove arrivate sul proprio viso.

Eppure non per forza bisogna precipitarsi dalla propria estetista, convinte che non vi sia un rimedio naturale e fai da te. Infatti, secondo gli esperti del beauty, ci sono dei trucchi da utilizzare.

Borse e occhiaie: metodi naturali per sconfiggerle

Ebbene questi inestetismi possono essere oggetto di nervosismo, però ci sono dei piccoli escamotage da tenere a mente. Uno di questi è indubbiamente il riposo e delle adeguate ore di sonno per prevenire la nascita di rughe e mantenersi rilassati. In secondo luogo abbiamo il ghiaccio, la cui importanza risiede nel riuscire a rassodare, illuminare e distendere la pelle, contrastando rughe e occhiaie. Quest’ultimo può essere applicato anche tramite sfere fredde o ice globes.

Gli esperti del settore consigliano inoltre di tenere sempre ben idratata la pelle attraverso l’utilizzo di prodotti acquistabili nei negozi appositi, quali maschere o i path occhi. Questi ultimi, oltre a essere un vero trend degli ultimi anni, apportano alla pelle vitamine, idratazione e non solo. Oltre ai prodotti, inoltre, non bisogna dimenticare l’azione del sole sul nostro viso.

Parlando di sole è sempre bene proteggersi con una apposita crema solare al fine di rallentare e/o prevenire la comparsa di eventuali macchie solari. I cibi, inoltre, sono un’altra carta vincente: Vitamina C ed E sono fondamentali e gli agrumi, i frutti di bosco ed succo d’uva sono dei buoni fornitori. Laddove con l’alimentazione non si riescano ad assumere queste vitamine si può optare per degli integratori, disponibili in farmacie, erboristerie e para farmacie.