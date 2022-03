“Il cantante mascherato”, nuovi indizi: svelata l’identità di Lumaca

“Il cantante mascherato” sta per tornare con una nuova puntata, in onda venerdì 18 marzo, sul web spuntano degli indizi sui personaggi

E’ in arrivo un nuovo episodio di “Il cantante mascherato“, programma condotto da Milly Carlucci e molto seguito dal pubblico italiano che ogni venerdì non vede l’ora di scoprire nuovi indizi sui personaggi in gara.

Siamo giunti alla semifinale della terza edizione i telespettatori sono sempre più curiosi di scoprire nuovi indizi sui concorrenti ancora in gara. Tra questi, spunta qualche indiscrezione del personaggio Lumaca: chi si cela dietro all’animale?

“Il cantante mascherato”, chi si nasconde dietro a Lumaca?

Sui social e sul web in generale, sono arrivate alcune indiscrezioni sul personaggio Lumaca. I telespettatori più appassionati hanno fatto varie ipotesi sull’identità della persona che si nasconde dietro all’animale.

Qualcuno ha parlato del quartetto comico la Premiata Ditta, alias Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti.

Qualcun altro, invece, ha ipotizzato che si potrebbe trattare di due noti attori che sono Lino Banfi e Rosanna Banfi, padre e figlia, visto che qualche puntata fa è stato rivelato un dettaglio ed è stato mostrata la location di Un medico in famiglia. Inoltre, molti hanno notato che il costume è molto ingombrante.

C’è chi ha parlato di Giancarlo Magalli con le figlie, facendo riferimento all’indizio nostalgico dei tempi passati alla Rai.

Tra i nomi spunta anche quello del comico Enrico Brignano in coppia con la compagna Flora Canto, anche l’attore in passato ha fatto parte del cast di Un medico in famiglia, nel ruolo di Giacinto Diotallevi, nonché fidanzato di Cettina.

Non ci resta che attendere per avere maggiori indizi sul personaggio che sta facendo incuriosire il pubblico italiano sempre attento ai dettagli e ai particolari.

I giudici sono a lavoro: Caterina Balivo, Iva Zanicchi, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti con la loro bravura e naturalezza hanno conquistato la stima e l’affetto dei telespettatori che non vedono l’ora di seguire la semifinale.