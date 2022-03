Il Ministro degli Esteri russo Lavrov avrebbe affermato che i tentativi di componimento con l’Ucraina proseguono, ma questa situazione porterà ad un nuovo mondiale.

Proseguono i negoziati tra Russia e Ucraina purtroppo, però, non con i risultati sperati. Il conflitto continua a farsi sempre più violento ed il numero delle vittime sale vertiginosamente.

A breve dovrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti il quale si spera possa essere più proficuo dei precedenti. Sul punto si è espresso il Ministro degli Esteri Russo Sergej Lavrov, il quale ha parlato di questo possibile vertice, aggiungendo però qualcosa di molto importante.

Guerra in Ucraina, il ministro russo Lavrov: “Questa crisi disegnerà un nuovo ordine mondiale“

“Un’intesa è vicina su alcuni punti, questa crisi disegnerà un nuovo ordine mondiale” sono queste, riporta la redazione di Agi, le parole del Ministro degli esteri russo Sergej Lavrov in merito ai negoziati con l’Ucraina. Vertici che ad oggi non hanno dato gli esiti sperati ma che si spera a breve possano risultare efficaci.

Lavrov ha altresì aggiunto che se c’è davvero interesse a trovare un’intesa allora la Russia vorrebbe capire cosa Kiev porterebbe di nuovo sul tavolo o se si tratta solo di un altro modo per cercare di “offuscare” il percorso parallelo di negoziati iniziato in Bielorussia.

Il Ministro russo ha proseguito affermando che lo status neutrale dell’Ucraina è seriamente in discussione. L’attuale quadro delineatosi sarebbe totalmente straordinario e quello che sta accadendo potrebbe seriamente ridefinire i contorni dell’assetto politico del Pianeta. Lavrov ha poi puntato il dito contro l’Occidente tacciandolo di non voler essere interessato a trovare la pace. Gli Usa, in particolare, starebbero spingendo in direzione opposta. Sostanzialmente Washington per il Ministro non avrebbe alcun interesse sul punto.

La situazione è, quindi, sempre più tesa. Le parti non sembrano aver trovato un vero accordo in grado di appianare le divergenze in atto. Ma intanto dai cieli ucraini continuano a piovere bombe provenienti da Mosca ed il numero delle vittime sale esponenzialmente.