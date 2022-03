“Mattino 5”, l’affaire tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan continua a tenere banco in trasmissione: Federica Panicucci rimane di stucco di fronte agli ultimi risvolti

Sembrava fosse amore, e invece Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sembrano ormai ai ferri corti. I due, che si sono conosciuti durante la sesta edizione del “GF Vip”, hanno condiviso dei momenti di passione che hanno fatto letteralmente sognare i telespettatori.

Il pubblico, a seguito dell’uscita della showgirl, attendeva solamente che quest’ultima ufficializzasse la relazione con Biagio. Di fatto, però, le cose sono andate in maniera diametralmente opposta rispetto a quelle che erano le aspettative.

D’Anelli, ospite di moltissime trasmissioni televisive, ha infatti accusato Miriana di averlo messo da parte e di non aver cercato un confronto con lui.

Quest’oggi, a “Mattino 5”, gli opinionisti di Federica Panicucci hanno fatto ulteriori, scottanti rivelazioni in merito all’ex gieffino. A quanto pare, in questi anni di carriera televisiva, Biagio si è fatto parecchi nemici all’interno del contesto dello spettacolo.

Mattino 5, pesantissime accuse per Federica Panicucci: “tradita davanti a tutti”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Paolo Bonolis, la moglie Sonia si allontana da lui: “potrai sempre contare su di me”

Biagio D’Anelli, ormai da diversi giorni, è ospite delle trasmissioni più gettonate di Canale Cinque, dove non manca di aggiornare i telespettatori in merito agli sviluppi del rapporto con Miriana Trevisan. Quest’ultima, a detta di D’Anelli, non gli avrebbe lasciato il suo numero di telefono una volta uscita dal reality.

I due, che all’interno della casa apparivano più che affiatati, hanno avuto modo di confrontarsi durante la finalissima del “GF Vip”. La showgirl, messa alle strette da Alfonso Signorini, non ha avuto altra scelta se non quella di rivelare la verità. “Dovete darci conto della vostra situazione” – ha esordito il conduttore, ottenendo la pronta replica della Trevisan – “Lui in realtà è già andato a parlare in tutte le trasmissioni possibili“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Rita Dalla Chiesa su tutte le furie, il furto d’identità social arriva inaspettato. L’appello ai fan – FOTO

Un’esternazione più che veritiera, quella di Miriana, considerato il fatto che, anche quest’oggi, Biagio è stato ospite di “Mattino 5”, la trasmissione di Federica Panicucci. Gli opinionisti del talk, stanchi dei teatrini messi in atto dall’ex gieffino, non hanno mancato di accusarlo pesantemente.

In particolare, Manuela Ferrera, ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, non si è trattenuta dal fare delle pesantissime rivelazioni sull’ex gieffino. “Lui me ne ha fatte di cotte e di crude, quindi credo al fatto che abbia tradito Miriana“, ha osservato l’ospite di “Mattino 5”, sganciando una vera e propria bomba. Di fronte ad un’esternazione così pesante, Federica Panicucci non poteva certamente far finta di nulla.

“Cosa intendi dire con questa frase?“, ha immediatamente indagato la conduttrice, ansiosa di conoscere la verità. La replica della Ferrera non ha tardato ad arrivare: “quando stavamo insieme mi ha tradita di fronte ai miei occhi, ma questa è una storia vecchia“. Una verità piuttosto scomoda per D’Anelli, che non ha avuto il coraggio di negare le parole della Ferrera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Svelate le coppie che parteciperanno al nuovo programma “Ultima Fermata”

Biagio, stando a quel che è emerso, si sarebbe creato molti nemici durante questi anni di carriera. Ormai, visti i recenti sviluppi, la situazione con Miriana Trevisan appare irrecuperabile. Chi sarà la prossima preda dell’affascinante opinionista?