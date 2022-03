Vi ricordate Brando Pacitto? L’ex di Braccialetti Rossi oggi ha 26 anni ed è irriconoscibile – FOTO

Branco Pacitto è stato uno dei protagonisti della fiction Braccialetti Rossi. Interpretò il ruolo di Valentino, uno dei personaggi principali presenti all’interno della storia

Brando Pacitto lo abbiamo conosciuto quando era a malapena un ragazzino e prese parte nella fiction Braccialetti Rossi, prodotto di Rai Uno. Senza ombra di dubbio, è stata una delle storie che ci hanno fatto emozionare di più nella storia di tutta la rete. Quei ragazzi, tutti così diversi e con i loro problemi, ci rimarranno per sempre nel cuore.

Brando Pacitto interpretava il ruolo di Valentino, un ragazzo che a causa di un tumore improvviso, scopre di doversi amputare una gamba. Quando arriva in ospedale Valentino è triste, scoraggiato, ma trova tantissima forza in Leo, un ragazzo che come lui ha un tumore ed è pieno di problemi, ma non per questo gli manca la voglia di vivere e di essere felice.

Braccialetti Rossi, Brando Pacitto dopo la fiction: oggi è così

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t condiviso da Brando Pacitto (@ b r a n d o p p a c i t t o)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Un Posto al Sole”, si forma una nuova coppia? Il colpo di scena

I due all’inizio fanno davvero molta fatica a trovarsi, ma poi diventano come fratelli. Il loro affetto è il filo conduttore della fiction, ma in generale è l’amicizia la chiave principale. Nonostante siano passati anni dalla fine, quei ragazzi sono rimasti nei cuori di tutti.

Branco Pacitto era appunto uno dei protagonisti della serie. Ad oggi ha 27 anni ed è un attore affermato qui in Italia. Oltre ad aver preso parte a numerosi film, ha raggiunto nuovamente il successo tra i più giovani come uno dei protagonisti della fortunata serie tv Netflix intitolata Baby. In questa serie, Brando interpreta il ruolo di un ragazzo omosessuale che si ritrova a doversi adattare alla vita di un padre severo e alla cattiveria della sua scuola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Tracy Eboigbodin, dalla Nigeria alla finale di “MasterChef Italia 11”. Quel segreto inconfessabile ora torna a galla

Sui social è molto seguito soprattutto da chi lo ha visto crescere in questi anni: è molto cambiato nel corso del tempo, ma è sicuramente un attore pieno di talento.