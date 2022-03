Elenoire Casalegno è una nota showgirl molto amata dal pubblico, la sua anima rock e la forte personalità che la contraddistingue, fanno di lei una vera protagonista.

Ha iniziato giovanissima a costruirsi la sua carriera partecipando a diversi concorsi di bellezza per modelle alle prime armi. Il suo fascino è saltato subito agli occhi di tutti insieme al suo carattere forte e deciso. Per Elenoire sono poi arrivate le prime occasioni televisive.

La ricordiamo in trasmissioni come Scherzi a Parte, Il Festivalbar e tante altre ma anche in appuntamenti radiofonici e su alcuni set nel ruolo d’attrice. La carriera di Elenoire è stata dunque costellata da tante soddisfazioni e questo l’ha resa una donna più forte e consapevole. Il pubblico ha avuto modo di conoscere la Casalegno più da vicino durante la partecipazione ad una delle edizioni del Grande Fratello Vip. Tutti pensavano che la modella e conduttrice sarebbe rimasta nella casa per pochissime settimane, mentre Elenoire stupì tutti resistendo ben quaranta e più giorni.

Elenoire Casalegno e la foto sui social, lo stacco di coscia fa impazzire i fan

Anche in quella occasione Elenoire ha dimostrato di avere un carattere molto peperino litigando con Andrea Damante, uno dei concorrenti di quell’edizione. Ad ogni modo, oltre al mondo dello spettacolo, la Casalegno è un’imprenditrice affermata, infatti insieme al suo compagno Omar Pedrini ha una grossa produzione di vini.

Con i suoi genitori invece gestisce un Hotel a Ravenna, insomma una donna piena di impegni e con grande dedizione nei confronti del proprio lavoro. Nell’ultima foto postata su Instagram, Elenoire ha mostrato ai suoi follower una prova di un abito che mette in risalto il suo stacco di coscia e subito dopo sono arrivati tantissimi complimenti tra i commenti. Complice di questo, un paio di stivali alti neri che hanno per quanto servisse, slanciato le sue gambe già lunghe naturalmente. La bella conduttrice continua negli anni a mantenere la sua bellezza ed il suo fisico allenato dimostrando ai fan quanto è importante prendersi cura del proprio corpo.