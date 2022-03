Una “pazzesca” e “abbronzatissima” Elisabetta Gregoraci. Grazie al nuovo “buongiorno di fuoco” della showgirl l’estate giunge in largo anticipo.

Pronti a ricevere un assaggio di un’estate minimale ed al tempo stesso travolgente? Grazie all’ultima pubblicazione della bellissima showgirl di origini calabresi, Elisabetta Gregoraci, non sarà difficile. D’altro canto, come ribadiscono più volte anche i suoi fan, per tal ragione in questa mattina, la stagione estiva 2022 avrebbe deciso si fare la sua comparsa con un notevole margine d’anticipo. Il risultato finale? Un po’ “friccicarèllo“, ovvero un po’: “frizzante, stuzzicante“.

Dal suo esordio nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni ’90, inizialmente eletta “Miss Calabria” e più tardi lasciaandosi conoscere dal vasto pubblico della penisola con “Miss Italia“, la nata sotto il segno dell’Acquario, oltre a partecipare alla realizzazione di oltre otto pellicole per il grande schermo, ha anche ricoperto una vari ruoli per la televisione nel suo percorso. Fra questi si possono ricordare: quello di conduttrice, e poi di concorrente per reality attualmente di alta risonanza mediatica. Come il “Grande Fratello Vip” nel più recente 2020, e in citando anche dal suo passato dei ruoli in alcune celebri sitcom.

“Quella lingua…” Elisabetta Gregoraci, il buongiorno con le grazie di fuori: spettacolo puro – FOTO

E’ un soleggiato “buongiorno senza pari“, quello messo in risalto nella mattinata di oggi, 16 marzo, dall’unicità della bellezza mediterranea di Elisabetta. La showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram un’adorabile coppia di ritratti home-made che mostrano la stessa posa, ma questa volta in due tinte diverse.

La prima è realistica, dai colori naturali della realtà in cui si privilegiando le sfumature della già visibile abbronzatura sull’incantevole silhouette di una delle ex protagoniste di “Made in Sud“.

Nella seconda, invece, Elisabetta ha optato per la scelta, ancor più semplice in perfetto accostamento al suo outfit minimale, di volgere la sua attenzione all’eleganza tipica dei ritratti fotografici in bianco e nero.

“Quella linguetta l’adoro…“, ma non solo: “adoro questo scatto“. E ancora: “amo questo scatto“. Un’escalation, sul suo essere frizzante espresso in un vibrante crescendo, che sancirà letteralmente l’odierna standing ovation destinata quest’oggi all’amatissima showgirl.