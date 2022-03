Vertigini e mancamenti durante la diretta di ieri sera. Il pubblico impazzisce dopo l’inattesa visione “in coppia” di Raffaella Fico. Lo studio va subito in tilt.

L’attrice, soubrette ed ex modella trentaquattrenne, nativa di Cercoli, Raffaella Fico ha nuovamente primeggiato in diretta. Dopo aver sfoggiato, il suo cavallo di battaglia, caratterizzato da sempre dalla sua possente e voluminosa chioma di ricci al naturale, è riuscita ad inebriare il pubblico da casa quanto i presenti nello studio televisivo. Il tutto grazie a un “focoso dettaglio“.

La showgirl ha esordito sul piccolo schermo partecipando ad una delle prime edizione del “Grande Fratello“. Concorrente del reality nel 2008, e ad oggi con oltre una decade di esperienza sul piccolo schermo, la simpatia, l’estro e la sensualità della nata sotto il segno dell’Acquario sono andate via via affermandosi con sempre maggior sicurezza. Oltre ad aver preso parte a ben tre pellicole cinematografiche, e ad altrettante sitcom, Raffaella ha condotto la trasmissione dedicata allo sport “Tutti in campo“. Per poi essere, ancor più recentemente, invitata ad “Affari Tuoi“, sempre nelle vesti di concorrente, nel corso di queste ultime settimane.

“Troppo presto” Raffaella Fico lo spacco si apre proprio lì, la diretta si blocca: fan in tilt – FOTO

PER VEDERE “LO SPACCO” DI RAFFAELLA FICO, VAI SU SUCCESSIVO.