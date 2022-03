Il cavaliere viene smascherato nello studio di Uomini e Donne: nel corso dell’ultima puntata è scoppiato il panico in studio tra Ida Platano e il corteggiatore Alessandro

Ida Platano è una delle conduttrici più discusse del programma Uomini e Donne. Sono molti anni oramai che è all’interno del dating show di Maria De Filippi e, ancora oggi, non ha trovato l’amore. Infatti, molto spesso viene definitiva la futura Gemma Galgani. La verità che Ida ha avuto un grande amore e questa persona è Riccardo Guarnieri.

I due hanno condiviso un amore folle, lei era pazza di lui ma tante cose della loro relazione non le andavano bene. Anche Riccardo più volte ha provato a darle una possibilità, l’ultima risale proprio a due anni fa, ma ancora una volta le cose tra di loro non sono andate bene. Quest’anno, per la prima volta dopo tempo, Ida ha deciso di rimettersi in gioco sul serio.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro di nuovo ai ferri corti

Sta provando ad uscire da un po’ di settimane con Alessandro, un uomo più giovane che ha davvero perso la testa per lei, ma ci sono tante cose del loro rapporto che la rendono molto insicura. In studio ci sono tante persone che fanno il tifo per lei e chi invece difende Alessandro. Dalla parte di Ida ci sono l’opinionista Gianni Sperti e anche l’amico Armando Incarnato. Ed è stato proprio quest’ultimo, nella puntata di oggi, ad aver fatto una segnalazione.

Ha raccontato che, riguardando l’ultima puntata, ha visto Alessandro lasciar intendere a bassa voce che tra lui e Ida c’è stato un rapporto completo. Lei si è arrabbiata, dicendo di fidarsi di Armando e Alessandro per questo ha deciso di lasciare lo studio, arrabbiato dalla sua improvvisa mancanza di fiducia.

Maria De Filippi ha cercato di prendere le difese di Alessandro, dicendo ad Ida che anche se sono molto diversi, lui tiene molto a lei e dovrebbe cominciare a fidarsi.