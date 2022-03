Allo stadio ”Olimpico” di Roma in scena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Le pagelle e il tabellino.

La Roma vuole strappare un biglietto per i quarti di finale di Conference League, forte del risultato favorevole della gara di andata contro il Vitesse. In Olanda, infatti, la gara si è conclusa 1-0 per i giallorossi con il gol di Sergio Oliveira.

Mourinho potrà fare affidamento su tutta la rosa ad esclusione di Sergio Oliveira e Mancini squalificati e dell’infortunato Spinazzola.

Si affida a Ibanez e e Mkhitaryan e non conterà su un sostanziale turn over come avrebbe voluto, in vista del derby in campionato, poiché non può rischiare il passaggio del turno.

La partita non regala grandi emozioni ed entrambe le compagini sono poco propositivi e creano davvero pochissime occasioni da gol.

Al 61′ arriva il gol per gli olandesi grazie a un tiro eccezionale di Wittek che dalla distanza batte Rui Patricio. Quando ormai i supplementari sembravano ad un passo Abraham regala il passaggio del turno ai suoi con un gol di testa al 91′ su passaggio sotto porta di Karsdorp.

Roma-Vitesse: le pagelle e il tabellino

ROMA-VITESSE 1-1

RETI: 17′ st Wittek, 45′ st Abraham.

ROMA (3-4-3): Rui Patricio 6; Ibañez 6, Smalling 6, Kumbulla 5.5; Maitland-Niles 5 (21′ st Karsdorp 6.5), Mkhitaryan 5, Veretout 5.5 (21′ st Cristante 6), Viña 6 (21′ st El Shaarawy 6); Zaniolo 5 (24′ st Afena-Gyan 6), Abraham 5, Pellegrini 5.5 (45′ st +2 Bove sv). In panchina: Fuzato, Boer, Diawara, Darboe, Zalewski, Pérez, Shomurodov. Allenatore: Mourinho 6

VITESSE (4-3-1-2): Houwen 6.5; Dasa 6, Doekhi 6, Rasmussen 5.5, Wittek 6.5; Tronstad 7, Bazoer 6.5 (45′ st +2 Buitnik sv), Domgjoni 5.5 (45′ st +2 Frederiksen); Huisman 5 (15′ st Gboho 6); Grbic 5, Openda 6. In panchina: Schubert, Reiziger, Vroegh, Cornelisse, Manhoef, Yapi, Buitnik, De Regt, Hernandez. Allenatore: Letsch 6

ARBITRO: Petrescu (Romania) 6.5

AMMONITI: Ibañez, Grbic, Rasmussen, Zaniolo, Mourinho, El Shaarawy.

RECUPERO: 2′ pt + 4′ +1 st.

Dunque, rimangono Roma e Atalanta le uniche due squadre italiane a proseguire il cammino in Europa. Domani alle 15 i sorteggi in diretta su Sky.