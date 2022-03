Kate Middleton si è lasciata andare a un gesto inaspettato che ha scatenato fastidio a Palazzo. A differenza del solito, i suoi modi di fare non sono stati considerati impeccabili.

Sempre perfetta, regina di stile, questa volta Kate Middleton è stata bocciata da Palazzo. A finire nel mirino un gesto con cui si è lasciata andare in pubblico che ha fatto saltare il tappo alla Regina.

La moglie di William, 40 anni, mamma di Louis, George e Charlotte, catalizza sempre l’attenzione con i suoi look elegantissimi e i suoi modi di fare sempre gentili. Tra le reali inglesi più amate, è considerata un’ispirazione, tanto che i suoi abbinamenti sono copiati in tutto il mondo.

In questi giorni un altro suo outfit ha fatto battere i cuori: in occasione della partecipazione al tradizionale Commonwealth Day, a cui la Regina Elisabetta non ha potuto prendere parte per problematiche misteriose, ha sfoggiato un look total blu. Colore emblema dell’Ucraina, dietro questa scelta si cela la volontà di omaggiare il paese in ginocchio per la guerra con la Russia.

Ma a far discutere non è solo il capo scenico indossato, ma anche un gesto clamoroso della 40enne che ha baciato un Royal in pubblico: tuttavia non è William.

Kate Middleton: quel bacio in pubblico sconvolge la Regina

La moglie di William si è lasciata andare in pubblico a un gesto affettuoso. Durante il Commonwealth Day ha baciato un membro della Royal Family davanti a tutti, infrangendo il protocollo reale che bandisce effusioni in contesti ufficiali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Federica Pellegrini, con Matteo Giunta l’amore è alle stelle: “siamo in quattro”. LA FOTO

La reale si è scambiata un bacio sulla guancia con Camilla, come William con Carlo: un gesto inaspettato che non rientra nei dettami previsti dalla Sovrana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “L’Eredità”, Flavio Insinna ferma tutto ed esce: assurdo quello che è accaduto

Secondo gli esperti reali dietro questo bacio affettuoso ci sarebbe un preciso messaggio volto a comunicare al mondo tutto il suo sostegno nei confronti della moglie di Carlo, destinata a diventare futura Regina consorte prima di lei.