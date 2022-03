“Festival di Sanremo” 2005: vinse un cantautore straordinario. Occhi ai “Giovani”: tra di loro dei fenomeni

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 2005

La 55esima edizione del “Festival di Sanremo” ha segnato un momento di risalita per la popolare kermesse canora. L’anno precedente, infatti, si assistette a un declino soprattutto in termini di ascolti: cocente delusione per la conduttrice dell’epoca, Simona Ventura e il direttore artistico, Tony Renis.

Nel 2005, invece, ci fu un cambio di guardia. Prese le redini della manifestazione il presentatore Paolo Bonolis. Egli stesso era stato scelto anche per l’edizione precedente ma pregressi impegni televisivi (conduceca contestualmente “Affari tuoi” e “Domenica in”) lo obbligarono a rinunciare. Poco male, brillò successivamente sul palco dell’Ariston, affiancato dalla famosa Antonella Clerici e dalla modella Federica Felini. Ricordate chi vinse l’edizione 2005? Un cantautore apprezzatissimo ancora oggi.

“Festival di Sanremo” 2005: la canzone vincitrice è un’autentica poesia, indimenticabile

