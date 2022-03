Alberto Matano interrompe la diretta, che cosa sarà successo?

Alberto Matano è il fedele conduttore di un programma molto amato su Rai1: “La vita in diretta”.

Tanti ospiti in ogni puntata, interviste ricche di contenuti e spunti sui quali riflettere, insomma un programma che tiene incollato il telespettatore alla televisione ed il merito è di sicuro di Alberto Matano.

Un bravo conduttore si vede nelle circostanze più complicate da gestire e Matano ha ampiamente superato anche questa prova, dimostrando la sua professionalità. É stato durante la diretta di qualche giorno fa, che si è verificato un imprevisto al quale il conduttore ha saputo reagire in maniera pronta e risolutiva. In quella giornata, c’era come ospite Roberta Bruzzone, una criminologa molto famosa che si occupa dei casi di cronaca nera che purtroppo avvengono nel nostro paese. Ma che cosa è successo nell’esattezza?

Alberto Matano interrompe la diretta, il taglio improvviso mette alla prova il conduttore

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Incantevole”: Antonella Mosetti, sguardo magnetico e scollatura esplosiva. Visione da infarto – FOTO

Durante l’intervento di Roberta Bruzzone, il conduttore ha dovuto lanciare un servizio immediato riguardante la conferenza stampa del Presidente Draghi per far sì che i telespettatori potessero ascoltare le nuove informazioni relative alla fine dello stato d’emergenza.

“Scusami Roberta, mi devo fermare“, ha detto Matano alla criminologa con molto rispetto, caratteristica che fa di lui, tra i conduttori più stimati del palinsesto televisivo. La prontezza di Alberto è stata eccezionale, dimostrando al pubblico professionalità e soprattutto bravura nel suo lavoro. Il conduttore ha rimandato al giorno dopo la conversazione che stava affrontando con la Bruzzone, proprio a causa di questo taglio improvviso. Come si dice da sempre:” Il bello della diretta“, proprio perché quando non si va in onda con un programma registrato giorni prima, tutto può succedere. Situazioni del genere ad ogni modo, permettono anche al conduttore di mettersi alla prova, un test che Matano ha superato egregiamente. La vita in diretta aspetta comunque, tutti gli appassionati del programma, per seguire da vicino tutti i casi di cronaca e le interviste ai personaggi che in molte occasioni, lavorano per arricchire il nostro paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Al Bano dà il suo contributo: quel gesto incredibile che ha commosso molti