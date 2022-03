“Inchino alla Divina”. Federica Pellegrini in crociera con la persona più importante. Le trasparenze si fanno pericolose – FOTO

Federica Pellegrini. L’atleta e personaggio televisivo sta prendendo una pausa. É in viaggio in località da sogno insieme alla persona più importante della sua vita: di chi si tratta?

Se c’è un personaggio pubblico che mette tutti d’accordo quello è senza dubbio Federica Pellegrini. L’atleta è riuscita a conquistare traguardi spettacolari grazie al suo straordinario talento, alla tenacia e alla costanza dei suoi allenamenti. Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nei 200 m stile libero (prima nuotatrice italiana a riuscire nell’impresa), medaglia d’argento ai giochi olimpici di Atene nella stessa categoria, sei volte medaglia d’oro ai campionati mondiali.

Ha suscitato molta tristezza la notizia della fine della sua carriera agonistica per raggiunti limiti d’età con le ultime Olimpiadi che si sono svolte a Tokyo la scorsa estate. Tuttavia, questo non ha sancito affatto l’addio di Federica Pellegrini dal mondo sportivo. É membro del Comitato Olimpico Internazionale e resterà in carica almeno fino al 2028.

Federica Pellegrini: oltre al nuoto c’è di più. Gli impegni della super campionessa

Non solo sport. Federica Pellegrini, grazie alla sua verve e al carisma fuori misura, è divetata un’apprezzatissima presenza sul piccolo schermo.

Ha condotto alcune puntate de “Le Iene” con Nicola Savino, è protagonista di un documentario a lei dedicato dal titolo “Underwater”, uscito il 20 gennaio scorso su Amazon Prime Video e, sopratutto, è una dei giudici dello show “Italia’s Got Talent”, in compagnia di Mara Maionchi, Frank Matano ed Elio.

Dopo aver accompagnato la squadra italiana alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 svoltesi tra il 4 e il 20 febbraio scorso, Federica Pellegrini ha deciso di prendere un periodo di pausa e fare una crociera, visitando luoghi incantevoli.

Ha portato metaforicamente i suoi fan con sè attraverso le immagini pubblicate su Instagram mostrando i panorami mozzafiato che ha visitato in Arabia Saudita e Giordania. Per farle realmente compagnia ha scelto una delle persone più importanti della sua vita: la mamma Cinzia.

L’ultimo post condiviso sui social le vede sorridenti mentre immortalano scatti indelebili con l’equipaggio della nave. L’ex nuotatrice scrive: “Ci siamo sentite coccolatissime. Mamy felice… si torna a casa”.

Non è mancata occasione per fare un tuffo in acqua e sfoggiare il fisico statuario da sirena, tra bikini sensuali e copricostume dalle trasparenze seducenti: “Inchino alla Divina” – commenta un fan, rapito dall’impareggiabile bellezza della campionessa.