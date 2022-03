Maria De Filippi diventa la protagonista di una lettera che ha lasciato tutti a bocca aperta, ecco cosa ha rivelato una sua collega

Il pubblico la considera la regina della televisione che con il suo talento e la sua semplicità è riuscita a conquistare la fiducia dei telespettatori che da anni la seguono in ogni situazione.

Stiamo parlando di Maria De Filippi, conduttrice di programmi come “Uomini e donne”, “Tu si que vales”, “C’è posta per te”, “Amici”. Moglie e collega di Maurizio Costanzo, i due stanno insieme da ventisette anni.

Maria De Filippi, le parole speciali di una collega

Non solo è amata dal pubblico italiano ma anche da tanti colleghi che ha incontrato lungo il suo percorso professionale. Maria De Filippi per molti è considerata un idolo e qualcuno ha voluto dedicarle delle parole speciali per ringraziarla di un gesto che ha compiuto nei suoi confronti.

Lorella Cuccarini, infatti, dopo l’esperienza come insegnante ad “Amici”, ha scritto una lettera alla conduttrice dove ha affermato: “Cara Maria, oggi “c’è posta per te”.

Vorrei dirti tante cose, ma credo che a volte non serva, perché basta guardarsi negli occhi. Penso però che il pubblico debba sempre sapere la verità e su questo io non mi tiro mai indietro. Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu”.

Così inizia il messaggio dell’insegnante di “Amici” per poi proseguire: “Ti conoscevo e stimavo come professionista, ma non avevo idea di come fossi dietro le quinte. Ti ho parlato come si parla ad un’amica. A cuore aperto. Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte”.

In questi due anni di collaborazione, Maria De Filippi ha spesso lasciato che la Cuccarini scegliesse senza timore o vergogna, per la conduttrice la ballerina ha tutte la carte in regola per portare avanti gli allievi e il percorso meraviglioso da insegnante.