“Un Posto al Sole” cambia orario: la soap a rischio. Cosa sta per succedere

Un Posto al Sole rischia di cambiare orario e di essere spostato su un altro canale: tutte le novità sulla soap opera napoletana e il palinsesto della Rai

Sono ventisei anni che gli inquilini di Palazzo Palladini ci fanno compagnia con le loro vicende. Un Posto al Sole è bello proprio per questo: è una casa tra le milioni di case degli italiani, e anche se non succede mai niente di eclatante, nella sua verità riesce sempre a conquistare i telespettatori italiani che non si perdono una sola puntata della soap.

Nel corso di questi anni abbiamo visto i personaggi andare e venire da Palazzo Palladini, cambiare vita, fare tantissime cose facendo affezionare così i numerosi telespettatori della soap. Sono ventisei anni che va in onda ogni sera, alle 20:45, su Rai Tre. Adesso, però, il nuovo palinsesto potrebbe stravolgere completamente la messa in onda della soap.

Un Posto al Sole cambia canale e orario? Tutte le novità

Sono mesi che si discute dell’inserimento nell’access prime time di Rai Tre di una striscia informativa che possa che possa fare da contraltare ai programmi di Rete 4 e la 7. A chiamarsi fuori da questo progetto per il momento è stata Lucia Annunziata, e intanto sarebbe stata già individuata la sua sostituta in Bianca Berlin.

Il programma affronterebbe fatti di attualità della giornata in modo che la Rai abbia in quella fascia oraria un momento tutto suo di informazione e approfondimento. Resta un quesito importante da chiarire: che fine farà Un Posto al Sole? L’unica soluzione, nel caso questa cosa dovesse avverarsi, sarebbe spostare la soap opera napoletana su Rai Due dopo ventisei anni in cui è andata in onda ogni sera sullo stesso canale e allo stesso orario.

In questo caso, la soap opera napoletana dovrebbe cambiare anche orario. Dunque, è ancora tutto incerto e bisogna attendere per sapere cosa succederà.

I fans sperano che non cambi niente, perché sono abituati oramai a guardare la soap in questa fascia oraria della giornata, quando tornano da lavoro la sera.